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EuroLeague: Χωρίς επίσημη πρόταση από το ΝΒΑ για τη μεταξύ τους συνεργασία

ΓΗΠΕΔΟ

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O Μπουένο υπογράμμισε ότι η EuroLeague θα εξετάσει οποιαδήποτε συγκεκριμένη πρόταση προκύψει.

Συνεχίζονται οι επαφές μεταξύ EuroLeague και NBA για το ενδεχόμενο συνεργασίας στην ευρωπαϊκή αγορά μπάσκετ, χωρίς ωστόσο να έχει κατατεθεί μέχρι στιγμής συγκεκριμένη πρόταση από την πλευρά της αμερικανικής λίγκας.

Ο CEO της EuroLeague, Τσους Μπουένο, μιλώντας στο «The Athletic», ξεκαθάρισε ότι δεν έχει στα χέρια του κάποιο επίσημο σχέδιο από το ΝΒΑ, ενώ σημείωσε πως οι δύο πλευρές δεσμεύονται από συμφωνίες εμπιστευτικότητας και ως εκ τούτου δεν μπορούν να δημοσιοποιούν στοιχεία των συζητήσεων χωρίς κοινή απόφαση.

Παράλληλα, ο Μπουένο υπογράμμισε ότι η EuroLeague θα εξετάσει οποιαδήποτε συγκεκριμένη πρόταση προκύψει και, εφόσον κριθεί απαραίτητο, θα την παρουσιάσει στους ιδιοκτήτες των ομάδων. Όπως ανέφερε, η διοργάνωση παραμένει ανοιχτή σε συνεργασίες που μπορούν να ενισχύσουν την ανάπτυξη του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Στο ίδιο μήκος κύματος έχει κινηθεί και ο κομισάριος του NBA, Άνταμ Σίλβερ, ο οποίος πρόσφατα έκανε λόγο για πρόοδο στις διαπραγματεύσεις και εξέφρασε την άποψη ότι η συνεργασία των δύο πλευρών θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα ισχυρότερο ευρωπαϊκό μπασκετικό οικοσύστημα.

Την ίδια στιγμή, το ΝΒΑ εξετάζει την προοπτική έναρξης του «NBA Europe» από το επόμενο καλοκαίρι, με τον Σίλβερ να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο η αρχική μορφή της διοργάνωσης να διαφέρει από το μοντέλο που θα διαμορφωθεί σε βάθος χρόνου.

Οι συζητήσεις αναμένεται να συνεχιστούν το προσεχές διάστημα, με τον Σίλβερ να προαναγγέλλει νέες ανακοινώσεις τους επόμενους μήνες.

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