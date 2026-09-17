Επτά Έλληνες βασικοί, εννέα πρωταγωνιστές σε μια ιστορική ευρωπαϊκή βραδιά για τον ΌΦΗ

Έντονο ήταν το ελληνικό στοιχείο στη σπουδαία ευρωπαϊκή βραδιά του ΟΦΗ, με την ομάδα του Χρήστου Κόντη να επικρατεί 2-0 της Χόφενχαϊμ στο Παγκρήτιο, έχοντας επτά Έλληνες στην αρχική ενδεκάδα και συνολικά εννέα να παίρνουν χρόνο συμμετοχής!

Ο Έλληνας τεχνικός εμπιστεύτηκε από το ξεκίνημα τους Χριστογεώργο, Πούγγουρα, Αθανασίου, Ανδρούτσο, Μπουχαλάκη, Κωστούλα και Φούντα, οι οποίοι αποτέλεσαν την ελληνική «ραχοκοκαλιά» των Κρητικών στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League, απέναντι σε έναν αντίπαλο από την Bundesliga.

Η ελληνική παρουσία δεν σταμάτησε εκεί, καθώς στην πορεία της αναμέτρησης πέρασαν στον αγωνιστικό χώρο και οι Αποστολάκης και Κανελλόπουλος, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των Ελλήνων που αγωνίστηκαν στους εννέα. Μάλιστα, ο τελευταίος έβαλε τη δική του υπογραφή στον θρίαμβο, σκοράροντας με κεφαλιά στο 84’ για το τελικό 2-0.