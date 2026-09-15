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Οι 10 πιο ακριβοπληρωμένοι παίκτες της EuroLeague

ΓΗΠΕΔΟ

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4 του Παναθηναϊκού, 1 του Ολυμπιακού

Το Basketnews δημοσίευσε τη λίστα με τους δέκα πιο ακριβοπληρωμένους παίκτες της EuroLeague για τη νέα σεζόν.

Στην κορυφή παραμένει από πέρσι ο Βασίλιε Μίτσιτς, ενώ οι επόμενες τρεις θέσεις ανήκουν σε παίκτες του Παναθηναϊκού, κατά σειρά σε Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, Κέντρικ Ναν και Γκερσόν Γιαμπουσέλε. Την πεντάδα συμπληρώνει ο μοναδικός παίκτης του Ολυμπιακού στο Top 10, ο Σάσα Βεζένκοφ, ενώ στο νούμερο 7 βρίσκουμε έναν ακόμη πράσινο, τον Σιλβέν Φρανσίσκο.

Αναλυτικά το Top 10:

1. Βασίλιε Μίτσιτς (Χάποελ Τελ Αβίβ) 5,6 εκατ. ευρώ

2. Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις (Παναθηναϊκός) 5 εκατ. ευρώ

3. Κέντρικ Ναν (Παναθηναϊκός) 4,5 εκατ. ευρώ

4. Γκερσόν Γιαμπουσέλε (Παναθηναϊκός) 4 εκατ. ευρώ

5. Σάσα Βεζένκοφ (Ολυμπιακός) 3,7 εκατ. ευρώ

6. Ελάιτζα Μπράιαντ (Χάποελ Τελ Αβίβ) 4,3 εκατ. ευρώ

7. Σιλβέν Φρανσίσκο (Παναθηναϊκός) 3 εκατ. ευρώ

8. Εμφιόντου Καμπενγκέλε (Ντουμπάι BC) 3 εκατ. ευρώ

9. Έντι Ταβάρες (Ρεάλ Μαδρίτης) 3 εκατ. ευρώ

10. Μάικ Τζέιμς (Αναντολού Εφές) 2,9 εκατ. ευρώ

sport-fm.gr

 

 

 

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