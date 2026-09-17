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Βαθμολογία UEFA: Ο ΟΦΗ έφερε την Ελλάδα μια ανάσα από τη 10η θέση!

ΓΗΠΕΔΟ

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Δείτε πως διαμορφώθηκε η βαθμολογία της UEFA μετά τη νίκη του ΟΦΗ επί της Χόφενχαϊμ, με την Ελλάδα να πλησιάζει ακόμη περισσότερο τις 10ες Τσεχία και Πολωνία!

Η μεγάλη ευρωπαϊκή βραδιά του ΟΦΗ δεν είχε αντίκτυπο μόνο για τους Κρητικούς, αλλά και για ολόκληρο το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Η νίκη των Κρητικών επί της Χόφενχαϊμ, σε συνδυασμό με το αποτέλεσμα του Ολυμπιακού, έδωσε σημαντική ώθηση στην Ελλάδα στη βαθμολογία της UEFA και την έφερε ακόμη πιο κοντά στη 10η θέση.

Η Ελλάδα βρίσκεται πλέον στη 12η θέση με 45.012 βαθμούς, έχοντας μπροστά της την Τσεχία και την Πολωνία, αμφότερες με 45.125. Η διαφορά από τη 10η θέση είναι μόλις 0.113 βαθμοί, με την κάθε επιπλέον νίκη ή ισοπαλία των ελληνικών ομάδων να μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα σημαντική στη συνέχεια της σεζόν.

Η μάχη για τη δεκάδα αποκτά έτσι ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον, καθώς η θέση της χώρας στην κατάταξη της UEFA επηρεάζει την κατανομή των ευρωπαϊκών εισιτηρίων στις επόμενες σεζόν.

Με τον Ολυμπιακό και τον ΟΦΗ να έχουν ξεκινήσει με νίκες στη League Phase του Europa League, η Ελλάδα έχει πλέον μπροστά της μια μεγάλη ευκαιρία να συνεχίσει τη συγκομιδή βαθμών και να διεκδικήσει την επιστροφή της στη δεκάδα.

Η κατάκτηση της 10ης θέσης στη βαθμολογία της UEFA θα έφερνε σημαντικές αλλαγές στα ευρωπαϊκά εισιτήρια του ελληνικού ποδοσφαίρου για τη σεζόν 2027/28.

Συγκεκριμένα, ο πρωταθλητής Ελλάδας θα εξασφάλιζε απευθείας θέση στη League Phase του Champions League, αποφεύγοντας τη διαδικασία των προκριματικών. Ο Κυπελλούχος θα ξεκινούσε την ευρωπαϊκή του διαδρομή από τα playoffs του Europa League, ενώ ο δεύτερος του πρωταθλήματος θα συμμετείχε στον 2ο προκριματικό γύρο του Champions League, μέσω του μονοπατιού μη πρωταθλητών.

Παράλληλα, ο τρίτος της βαθμολογίας θα έμπαινε στον 2ο προκριματικό γύρο του Europa League, ενώ το τέταρτο εισιτήριο θα οδηγούσε στον 2ο προκριματικό γύρο του Conference League.

Με λίγα λόγια, η είσοδος στη δεκάδα της UEFA θα μπορούσε να αλλάξει αισθητά τον δρόμο των ελληνικών ομάδων προς τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Η βαθμολογία της UEFA

9. Τουρκία 49.675 - 4/5 ομάδες

10. Τσεχία 45.125 - 4/5 ομάδες

11. Πολωνία 45.125 - 2/5 ομάδες

12. Ελλάδα 45.012 - 4/5 ομάδες

13. Νορβηγία 38.612 - 4/5 ομάδες

14. Δανία 38.306 - 4/4 ομάδες

 

Κατηγορίες

Ευρωπαικες Διοργανωσεις

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