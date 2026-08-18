Βαλένθια: Πέρασαν από ιατρικά κι ανακοινώθηκαν Μπρουκς και Βάλτονεν
ΓΗΠΕΔΟ
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Ο Αρμόνι Μπρουκς πέρασε από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις κι ανακοινώθηκε από τη Βαλένθια. Επίσημη και η προσθήκη του Ελίας Βάλτονεν.
Μετά τη Βιλερμπάν, που από τις 3 Αυγούστου έχει ανακοινώσει την παραχώρηση του Αμερικανού άσου στη γαλλική ομάδα με τη μορφή δανεισμού, ήρθε και η πλευρά της Βαλένθια.
Οι «νυχτερίδες» επισημοποίησαν την απόκτηση του Μπρουκς, που πέρασε από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και μαζί με τον Βάλτονεν ανακοινώθηκαν ως παίκτες της ισπανικής ομάδας.
sdna.gr