«Πόλεμος» Γουόκαπ - Ολυμπιακού

Στα άκρα οδηγούνται οι σχέσεις του Ολυμπιακού με τον Τόμας Γουόκαπ. Όπως ενημέρωσε η ερυθρόλευκη ΚΑΕ, ο Τεξανός γκαρντ κατήγγειλε μονομερώς το συμβόλαιό του ζητώντας την αποδέσμευσή του.

Ο Ολυμπιακός κάνει λόγο για αναίτια κίνηση, τονίζει πως ο παίκτης έχει συμβόλαιο σε ισχύ ως το καλοκαίρι του 2027 και τον καλεί να είναι παρών στις προγραμματισμένες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις την Πέμπτη, ειδάλλως η ΚΑΕ «... επιφυλάσσεται να χρησιμοποιήσει κάθε νόμιμο μέσο για να διαφυλάξει τα δικαιώματά της».

Σημειώνεται πως ο Ολυμπιακός ενεργοποίησε την οψιόν που υπήρχε στο συμβόλαιο του Γουόκαπ για +1, ως το καλοκαίρι του 2027. Ο 33χρονος άσος, που μετρά ήδη μια πενταετία στην ομάδα, έχει στα χέρια του πρόταση από την Ντουμπάι BC για συμβόλαιο με 3 εκατ. ευρώ ετησίως. Ωστόσο η ομάδα των Εμιράτων δεν έχει φτάσει στα επίπεδα των απαιτήσεων του Ολυμπιακού, ο οποίος αξιώνει 3 εκατ. ευρώ για την πώληση του παίκτη. Πληροφορίες αναφέρουν πως η τελευταία προσφορά των Αράβων είναι κοντά στο 1,5 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Ο καλαθοσφαιριστής Thomas Walkup κοινοποίησε, σήμερα, στην Κ.Α.Ε. Ολυμπιακός μονομερή έγγραφη καταγγελία του συμβολαίου του, ζητώντας, αναίτια, την άμεση αποδέσμευσή του.

Η Κ.Α.Ε. Ολυμπιακός δηλώνει κατηγορηματικά ότι το συμβόλαιο του αθλητή είναι σε ισχύ έως το καλοκαίρι του 2027. Κατά συνέπεια, τον αναμένουμε την Πέμπτη 20/8 στην Ελλάδα για τις προγραμματισμένες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις.

Σε αντίθετη περίπτωση, η Κ.Α.Ε. Ολυμπιακός επιφυλάσσεται να χρησιμοποιήσει κάθε νόμιμο μέσο για να διαφυλάξει τα δικαιώματά της.

sport-fm.gr