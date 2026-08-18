Η Γιουβέντους έκλεισε τον νέο βασικό της τερματοφύλακα

Βρήκε τον νέο βασικό της τερματοφύλακα η Γιουβέντους!

Μετά από το ναυάγιο στις διαπραγματεύσεις της με την Άστον Βίλα για την απόκτηση του Εμιλιάνο Μαρτίνες, οι «μπιανκονέρι» ενεργοποίησαν άμεσα το plan B, κάνοντας δικό τους τον Γκιγιέρμο Βικάριο.

Ο 29χρονος γκολκίπερ υπέγραψε το συμβόλαιό του και εντάσσεται στη Γιούβε ως δανεικός από την Τότεναμ, ενώ στη συμφωνία των δύο ομάδων υπάρχει και οψιόν αγοράς ύψους 8 εκατ. ευρώ.

Έτσι, ο Βικάριο επιστρέφει στην Ιταλία μετά από 3 χρόνια, έχοντας στο παρελθόν υπερασπιστεί την εστία των Ουντινέζε, Βενέτσια, Κάλιαρι, Περούτζια και Έμπολι, ενώ αποχωρεί από την Τότεναμ έχοντας 117 εμφανίσεις.

sport-fm.gr