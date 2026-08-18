ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η Γιουβέντους έκλεισε τον νέο βασικό της τερματοφύλακα

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Η Γιουβέντους έκλεισε τον νέο βασικό της τερματοφύλακα

Η Γιουβέντους είναι έτοιμη να ανακοινώσει τον νέο βασικό της τερματοφύλακα!

Βρήκε τον νέο βασικό της τερματοφύλακα η Γιουβέντους!

Μετά από το ναυάγιο στις διαπραγματεύσεις της με την Άστον Βίλα για την απόκτηση του Εμιλιάνο Μαρτίνες, οι «μπιανκονέρι» ενεργοποίησαν άμεσα το plan B, κάνοντας δικό τους τον Γκιγιέρμο Βικάριο.

Ο 29χρονος γκολκίπερ υπέγραψε το συμβόλαιό του και εντάσσεται στη Γιούβε ως δανεικός από την Τότεναμ, ενώ στη συμφωνία των δύο ομάδων υπάρχει και οψιόν αγοράς ύψους 8 εκατ. ευρώ.

Έτσι, ο Βικάριο επιστρέφει στην Ιταλία μετά από 3 χρόνια, έχοντας στο παρελθόν υπερασπιστεί την εστία των Ουντινέζε, Βενέτσια, Κάλιαρι, Περούτζια και Έμπολι, ενώ αποχωρεί από την Τότεναμ έχοντας 117 εμφανίσεις.

sport-fm.gr

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗΑλλα Πρωταθληματα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Νέος αρχηγός της Μπαρτσελόνα ο Ραφίνια

La Liga

|

Category image

Ο Πατρίκ Βιεϊρά είναι ο νέος προπονητής της εθνικής Σενεγάλης

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Το μέταλλο... των επιτυχιών

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Μουρίνιο στην παρουσίαση του: «Είναι λες και επιστρέφω σπίτι μου - Είμαι ένας από εσάς»

La Liga

|

Category image

Βαλένθια: Πέρασαν από ιατρικά κι ανακοινώθηκαν Μπρουκς και Βάλτονεν

EUROLEAGUE

|

Category image

Επιστροφή στη Βέρντερ Βρέμης για τον Φίλκρουγκ

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

Το Ref Cam αλλάζει την εμπειρία των αγώνων της Premier League!

Premier League

|

Category image

Πενράις: «Ήθελα σαν τρελός να έρθω στη Ρέιντζερς - Η ΑΕΚ με διευκόλυνε»

Super League

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Το συγκινητικό «αντίο» του Ρόδρι στη Μάντσεστερ Σίτι

Premier League

|

Category image

Άρης: Βέλιο και επίσημα

Super League

|

Category image

Επίσημα «μπλαουγκράνα» ο Ρόδρι: Η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε την σπουδαία μεταγραφή

La Liga

|

Category image

Προσφέρεται η ευκαιρία στην τελική πρόβα

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

«Πόλεμος» Γουόκαπ - Ολυμπιακού

EUROLEAGUE

|

Category image

Δημητρίου: «Ευχόμαστε να πάρουμε ένα αποτέλεσμα που θα αποτελέσει μία καλή βάση»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Στην Κρασάβα ο Αντρέας Αθανασίου

Krasava ENY Ύψωνα

|

Category image

Διαβαστε ακομη