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Ο νέος προπονητής της ομάδας φούτσαλ της ΑΕΛ

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο νέος προπονητής της ομάδας φούτσαλ της ΑΕΛ

Ανακοίνωση από την ομάδα της Λεμεσού για τον αντικαταστάτη του Πάμπου Χαραλάμπους

Εποχή... Κώστα Πολυβίου στην ΑΕΛ με το τμήμα φούτσαλ του συλλόγου να ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τον Κύπριο τεχνικό.

Αναλυτικά:

Η ΑΕΛ Futsal ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Κώστα Πολυβίου, ο οποίος αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της ομάδας μας και θα ηγηθεί του νέου αγωνιστικού κύκλου που ξεκινά.

Ο Κώστας Πολυβίου αποτελεί μία από τις πλέον αναγνωρίσιμες προσωπικότητες του κυπριακού Futsal, έχοντας πίσω του μία μακρά και ιδιαίτερα επιτυχημένη διαδρομή τόσο ως ποδοσφαιριστής όσο και ως προπονητής.

Ως ποδοσφαιριστής κατέκτησε 7 Πρωταθλήματα και 4 Κύπελλα, ενώ για περισσότερα από οκτώ χρόνια διετέλεσε αρχηγός της Εθνικής Κύπρου, καταγράφοντας περισσότερες από 50 συμμετοχές και ολοκληρώνοντας τη διεθνή του παρουσία ως πρώτος σκόρερ της Εθνικής.

Στην πλούσια αγωνιστική του διαδρομή περιλαμβάνονται επίσης σημαντικές ευρωπαϊκές παραστάσεις και συμμετοχές στο UEFA Futsal Champions League.

Με την ολοκλήρωση της καριέρας του ως ποδοσφαιριστής, ακολούθησε την προπονητική, αποκτώντας εμπειρίες από τους πάγκους της Ομόνοιας, της ΑΕΚ, του ΑΠΟΕΛ και της Ανόρθωσης.

Κατά τη διετή παρουσία του στην Ομόνοια οδήγησε την ομάδα σε τέσσερις τελικούς, κατακτώντας ένα Κύπελλο Κύπρου.

Η επιλογή του Κώστα Πολυβίου αποτελεί το πρώτο σημαντικό βήμα στον νέο αγωνιστικό σχεδιασμό της ΑΕΛ Futsal.

Ξεκινάμε να χτίζουμε μία νέα ομάδα, με ισχυρές βάσεις, αγωνιστική ταυτότητα, σωστή νοοτροπία και προοπτική. Μία ομάδα που θέλουμε να εξελίσσεται συνεχώς και να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για να πρωταγωνιστεί τα επόμενα χρόνια.

Η εμπειρία του Κώστα Πολυβίου, η βαθιά γνώση του κυπριακού Futsal, η νοοτροπία νικητή που τον χαρακτήρισε σε ολόκληρη την καριέρα του και η προπονητική του φιλοσοφία αποτέλεσαν σημαντικούς παράγοντες στην επιλογή μας.

Κώστα, καλωσόρισες στην οικογένεια της ΑΕΛ!

Μαζί ξεκινάμε να χτίζουμε την ΑΕΛ Futsal της επόμενης ημέρας.

 

Κατηγορίες

ΑΕΛΦουτσαλ

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