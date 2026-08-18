«Είναι ένα όνειρο»: Υπέγραψε στην Μπαρτσελόνα ο Ρόδρι!

Το μεγάλο «μπαμ» του καλοκαιριού ολοκληρώθηκε! Ο Ρόδρι είναι και επίσημα ποδοσφαιριστής της Μπαρτσελόνα, καθώς πέρασε με επιτυχία τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο με τους «μπλαουγκράνα» έως τον Ιούνιο του 2030.

Ο Ισπανός μέσος έκανε έτσι το μεγάλο βήμα της επιστροφής στην πατρίδα του, αφήνοντας τη Μάντσεστερ Σίτι έπειτα από επτά άκρως επιτυχημένες σεζόν. Η συμφωνία των δύο συλλόγων προβλέπει 60 εκατ. ευρώ ως σταθερό ποσό, ενώ μαζί με τα μπόνους η συνολική αξία της μεταγραφής μπορεί να φτάσει περίπου τα 76,5 εκατ. ευρώ.Ο Ρόδρι, ο οποίος είχε εκφράσει ξεκάθαρα την επιθυμία του να φορέσει τη φανέλα της Μπαρτσελόνα, δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για τη νέα σελίδα στην καριέρα του. «Είμαι πολύ, πολύ χαρούμενος. Είναι ένα όνειρο», ήταν το χαρακτηριστικό μήνυμά του κατά την άφιξή του στη Βαρκελώνη.

Η μεταγραφή αποτελεί μία από τις σημαντικότερες κινήσεις της Μπαρτσελόνα τα τελευταία χρόνια. Ο 30χρονος διεθνής χαφ επιστρέφει στη LaLiga ως ένας από τους κορυφαίους μέσους στον κόσμο, έχοντας κατακτήσει τα πάντα με τη Μάντσεστερ Σίτι και έχοντας αναδειχθεί κάτοχος της Χρυσής Μπάλας το 2024.

Στο «Καμπ Νου» ο Ρόδρι αναμένεται να αποτελέσει τον βασικό πυλώνα της μεσαίας γραμμής, προσφέροντας ποιότητα, έλεγχο, ισορροπία και τεράστια εμπειρία. Παράλληλα, θα βρεθεί ξανά στο πλευρό αρκετών συμπαικτών του από την εθνική Ισπανίας, γεγονός που έκανε ακόμη πιο ελκυστική την προοπτική της μετακίνησής του στη Βαρκελώνη.

Το deal χρειάστηκε αρκετές ημέρες διαπραγματεύσεων, με την Μπαρτσελόνα να καταθέτει διαδοχικές προτάσεις μέχρι να εξασφαλίσει το «ναι» της Σίτι. Τελικά, η επιθυμία του ίδιου του ποδοσφαιριστή να συνεχίσει την καριέρα του στην Καταλονία έπαιξε καθοριστικό ρόλο.

sport-fm.gr