Άρης: Βέλιο και επίσημα

Με κάθε επισημότητα παίκτης του Άρη ο Ρικάρντο Βέλιο, με την κιτρινόμαυρη ΠΑΕ να ανακοινώνει την απόκτηση του μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της.

Αναλυτικά:

"Η ΠΑΕ ΑΡΗΣ ανακοινώνει την απόκτηση του Ricardo Velho με μεταγραφή από την πορτογαλική SC Farense για τα επόμενα τέσσερα χρόνια.

Ο Mario Ricardo da Silva Velho, όπως είναι το πλήρες όνομά του, γεννήθηκε στις 20 Αυγούστου 1998 στην πόλη Vila Nova de Famalicao της Πορτογαλίας.

Αφού στο ξεκίνημα της καριέρας του πέρασε από τις ακαδημίες και τα τμήματα υποδομής των Vitoria Guimaraes, Porto, Salgueiros, CD Trofense και Braga, ο διεθνής Πορτογάλος τερματοφύλακας έκανε τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα στη Braga B κερδίζοντας τη μεταγραφή του στην Farense το καλοκαίρι του 2020.

Εκεί καθιερώθηκε γρήγορα, πραγματοποιώντας εξαιρετικές εμφανίσεις, με αποκορύφωμα την αγωνιστική περίοδο 2023-’24, όταν αναδείχθηκε καλύτερος τερματοφύλακας της Liga Portugal.

Μετά από πέντε χρόνια στη Farense (106 συμμετοχές), ο Ricardo Velho την περσινή σεζόν αγωνίστηκε στην τουρκική Super Lig με τη φανέλα της Genclerbirligi (με τη μορφή δανεισμού) καταγράφοντας 24 συμμετοχές.

Τον Οκτώβριο του 2024 ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Πορτογαλίας τον κάλεσε για πρώτη φορά στην εθνική ανδρών για τα παιχνίδια του UEFA Nations League με Πολωνία και Σκωτία και έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής στην ιστορία της Farense που κλήθηκε στην εθνική ομάδα, ενώ ήταν και στις επιλογές του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος στο πρόσφατο Μουντιάλ.

Μάλιστα, έχει και μια συμμετοχή στο φιλικό με τις ΗΠΑ τον Απρίλιο του 2026."

sdna.gr