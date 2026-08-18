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Επίσημα «μπλαουγκράνα» ο Ρόδρι: Η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε την σπουδαία μεταγραφή

ΓΗΠΕΔΟ

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Επίσημα «μπλαουγκράνα» ο Ρόδρι: Η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε την σπουδαία μεταγραφή

Η Μπαρτσελόνα επισημοποίησε την ολοκλήρωση της σπουδαίας μεταγραφής του Ρόδρι από τη Μάντσεστερ Σίτι!

Οι «μπλαουγκράνα» επισημοποίησαν την απόκτηση του αρχηγού της εθνικής Ισπανίας, με το συμβόλαιό του να είναι τετραετούς διάρκειας.

Η συμφωνία της Μπαρτσελόνα με τη Σίτι προβλέπει 60 εκατ. ευρώ ως σταθερό ποσό, ενώ μαζί με τα μπόνους η συνολική αξία της σπουδαίας μεταγραφής μπορεί να φτάσει περίπου τα 76,5 εκατ. ευρώ.

Η μεταγραφή αποτελεί μία από τις σημαντικότερες κινήσεις της Μπαρτσελόνα τα τελευταία χρόνια. Ο 30χρονος διεθνής χαφ επιστρέφει στη LaLiga ως ένας από τους κορυφαίους μέσους στον κόσμο, έχοντας κατακτήσει τα πάντα με τη Μάντσεστερ Σίτι και έχοντας αναδειχθεί κάτοχος της Χρυσής Μπάλας το 2024.

Στο «Καμπ Νου» ο Ρόδρι αναμένεται να αποτελέσει τον βασικό πυλώνα της μεσαίας γραμμής, προσφέροντας ποιότητα, έλεγχο, ισορροπία και τεράστια εμπειρία. Παράλληλα, θα βρεθεί ξανά στο πλευρό αρκετών συμπαικτών του από την εθνική Ισπανίας, γεγονός που έκανε ακόμη πιο ελκυστική την προοπτική της μετακίνησής του στη Βαρκελώνη.

Το deal χρειάστηκε αρκετές ημέρες διαπραγματεύσεων, με την Μπαρτσελόνα να καταθέτει διαδοχικές προτάσεις μέχρι να εξασφαλίσει το «ναι» της Σίτι. Τελικά, η επιθυμία του ίδιου του ποδοσφαιριστή να συνεχίσει την καριέρα του στην Καταλονία έπαιξε καθοριστικό ρόλο.

 

sport-fm.gr 

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