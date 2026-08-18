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Προσφέρεται η ευκαιρία στην τελική πρόβα

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Προσφέρεται η ευκαιρία στην τελική πρόβα

Mετρώντας αντίστροφα για να μπει... απαιτητικά στο νέο πρωτάθλημα

Διαφορετική είναι η εβδομάδα που διανύει ο Απόλλωνας καθώς, σε σχέση με τις προηγούμενες, η προετοιμασία δεν αφορά ευρωπαϊκό παιχνίδι. Ο αποκλεισμός από την Μπραν είναι πλέον παρελθόν και μέσα από τα λάθη του οφείλει να μάθει και να προχωρήσει μπροστά, πιο δυνατός και πεισμωμένος. Έτσι εστιάζει στις εγχώριες διοργανώσεις, με την πρώτη να μην είναι πολύ μακριά. Συγκεκριμένα το ντέρμπι με τον Άρη για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος ορίστηκε για το Σάββατο 29 Αυγούστου. Μία εβδομάδα νωρίτερα, το Σάββατο (22/08) θα γίνει και η τελική πρόβα με αντίπαλο τη Νέα Σαλαμίνα στο «Αμμόχωστος».

Σίγουρα, υπάρχει εικόνα για τις σκέψεις του Ερνάν Λοσάδα και φάνηκε μέσα από τα τέσσερα ματς της Ευρώπης. Το ερωτηματικό που «γεννήθηκε» μετά τον τραυματισμό του Κβίντα είναι κατά πόσο θα προλάβει ή όχι να παίξει. Οι πιθανότητες δεν είναι με το μέρος του αλλά υπάρχει χρόνος ακόμη. Το δεδομένο είναι πως στο φιλικό θα προφυλαχθεί και είναι μία καλή ευκαιρία για την τεχνική ηγεσία να δοκιμάσει το δίδυμο Αϊβού-Κονομή. Προσφέρεται το εν λόγω τεστ ούτως ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσο «δένουν» οι δυο τους.

Πιθανότητα εκτός να μείνουν επίσης οι Ροντρίγκες και Ανδρέου που κουβαλούν τραυματισμούς και είναι και αυτοί αμφίβολοι για την πρεμιέρα.

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