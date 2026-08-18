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Ξεχειλίζει από ποιότητα, μα είναι πολλά...

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Ξεχειλίζει από ποιότητα, μα είναι πολλά...

Xρειάζεται σίγουρα προσοχή στην παφιακή ομάδα για να ξεπεραστεί το νέο ευρωπαϊκό εμπόδιο

Σε ρυθμούς... Conference League κινείται πλέον η Πάφος FC, που αύριο (22:00) θα μπει στο αεροπλάνο για τα Τίρανα για τον αγώνα της Πέμπτης (22:00) με την Ντιναμό Σίτι. Εν πρώτοις, είναι το φαβορί, όμως εφόσον δεν προσέξει, ελλοχεύει ο κίνδυνος να δεχθεί χαστούκι. Και ένα στοιχείο που πρέπει να προσεχθεί είναι οι αμυντικές επιδόσεις. Στα τρία από τα τέσσερα ματς που έδωσε σε αυτό το ευρωπαϊκό οδοιπορικό παραβιάστηκε η εστία και έχει δεχθεί οκτώ γκολ στο σύνολο. Μπορεί, τόσο η Χάιντουκ Σπλιτ όσο και η Σάλτσμπουργκ να ήταν ομάδες με πολύ καλούς και επικίνδυνους παίκτες, όμως είναι κάτι που χρήζει διόρθωσης.

Το κεντρικό αμυντικό δίδυμο ξεχειλίζει από ποιότητα αφού δεσπόζει η παρουσία των Νταβίντ Λουίζ και Γκολντάρ, όμως παίζουν κι άλλοι οι οποίοι καλούνται να φτιάξουν χημεία μαζί τους. Και σίγουρα είναι κάτι που διαπίστωσε ο προπονητής της παφιακής ομάδας, Ρικάρντο Σα Πίντο. Γιατί ναι μεν βρίσκει γκολ με σχετική ευκολία η ομάδα του, όμως θα πρέπει να το κρατά και το μηδέν παθητικό ως κόρη οφθαλμού για να μην... τρέχει. Και η Ντιναμό Σίτι, ξεπερνώντας τρία εμπόδια ώς τώρα για να φτάσει στα πλέι οφ, δεν μπορεί να υποτιμηθεί.

Η τεχνική ηγεσία θα έχει πάντως περισσότερες, μα κυρίως πιο έτοιμες επιλογές. Επιστρέφει από τιμωρία ο Κεν Σέμα, ενώ σε καλύτερη κατάσταση θα είναι ο Άντερσον Σίλβα αλλά και ο Νικολάς Νγκαμαλέου. Εκτιμάται πως θα είναι σε θέση να βοηθήσουν επίσης οι Κορέια και Κίνα που στη ρεβάνς με τη Σάλτσμπουργκ δεν ήταν καν στην αποστολή. Και ήταν πλήγμα καθώς δεν υπήρχαν ποιοτικές επιλογές στον πάγκο.

Φλερτάρει με την 5άδα ο Σούνιτς

Η… λογική λέει πως ο Ιβάν Σούνιτς θα παίξει στο παιχνίδι της Πέμπτης και με το που γίνει αυτό, τότε ο Βόσνιος μέσος θα μπει στην πεντάδα των παικτών της Πάφου με τις πιο πολλές ευρωπαϊκές συμμετοχές. Τώρα έχει τις ίδιες με τον άτυχο Ζάζα, αριθμώντας 31, ενώ στην κορυφή είναι ο Ντράγκομιρ με 36. Δύο λιγότερες έχει ο Μπρούνο Φελίπε ενώ στις 33 είναι ο Νταβίντ Γκολντάρ και στις 32 ο Πέπε.

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