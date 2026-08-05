Ολόκληρη η ομιλία του Χρήστου Μαραγκού στην εκδήλωση της Ανόρθωσης

Ήταν σαν χθες, 3 Αυγούστου το 2005.

Πριν από 21 χρόνια γράψαμε ιστορία αποκλείοντας την Τραπεζούντα, μια ομάδα με πολλαπλάσιο προϋπολογισμό από τον δικό μας.

Είχα την τιμή να το ζήσω και κουβαλώ ακόμη μέσα μου κάθε στιγμή εκείνης της ιστορικής μέρας. Εκείνης της μέρας που δεν νίκησαν τα χρήματα.

Νίκησαν η ψυχή, η πίστη, η ενότητα και η βαριά φανέλα της Ανόρθωσης.

Εκείνη τη μέρα ο Φοίνικας άπλωσε ξανά τα φτερά του και έδειξε σε ολόκληρη την Ευρώπη τι σημαίνει Ανόρθωση.

Και σας ρωτώ:

Είστε έτοιμοι να σηκώσουμε και πάλι ψηλά την Ανόρθωση;

Είστε έτοιμοι;

Εκεί που πραγματικά ανήκει;

Αυτό ήθελα να ακούσω. Αυτή τη φωνή που μας ενώνει.

Τη φωνή που ξεπερνά τα όρια του γηπέδου μας και φτάνει σε κάθε γωνιά της γης.

Σήμερα, ξεκινά η μεγαλύτερη αναγέννηση στην ιστορία του συλλόγου μας.

Στόχος είναι, όταν ολοκληρώσουμε την αποστολή μας, να παραδώσουμε μία Ανόρθωση μεγαλύτερη και καλύτερη από αυτή που παραλάβαμε.

Οικονομικά. Αγωνιστικά. Εμπορικά. Κοινωνικά.

Ανορθωσιάτισες και Ανορθωσιάτες,

Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε σήμερα είναι μεγάλες και απαιτούν τη συστράτευση όλων.

Στο κάλεσμα αυτό, της επόμενης μέρας, δεν γινόταν να απουσιάζω.

Η Ανόρθωση ήταν πάντα το σπίτι μου. Οπότε, όχι, δεν επιστρέφω, γιατί ήμουν πάντα εδώ.

Όμως τώρα ήρθε η στιγμή να υπηρετήσω από μια άλλη θέση.

Μια διοικητική θέση ευθύνης, για να βάλουμε και πάλι την ομάδα μας σε τροχιά επιτυχιών και διακρίσεων.

Πριν προχωρήσω, αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω τον φίλο Σάββα Κουμή. Η επιμονή του να βρίσκομαι σήμερα εδώ ήταν καθοριστική.

Θέλω επίσης να συγχαρώ και όλα τα μέλη του πρώην και νυν Διοικητικού Συμβουλίου, για τη σπουδαία δουλειά που επιτέλεσαν μέχρι σήμερα.

Ξέρουμε την πραγματικότητα. Γνωρίζουμε ποια είναι η κατάσταση.

Το πάθος για την ομάδα μας δεν θολώνει το ρεαλισμό του τι πρέπει να κάνουμε.

Προχωρούμε σε μια συνολική αναδιοργάνωση σε όλους τους τομείς.

Με πλάνο τριετίας. Βήμα βήμα. Χτίζουμε μια σύγχρονη, οικονομικά βιώσιμη, ενωμένη Ανόρθωση, ικανή να αντέχει, να διεκδικεί και να πρωταγωνιστεί.

Στο σημείο αυτό θα σας δώσω ορισμένα στοιχεία για το πώς υλοποιούμε το σχέδιό μας. Και θα ξεκινήσω από εδώ που βρισκόμαστε. Από το σπίτι μας, όπου δρομολογούμε ένα εκτεταμένο πρόγραμμα αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού.

Το Στάδιο Αντώνης Παπαδόπουλος θα αποτελεί πλέον αποκλειστικά την έδρα μας.

Στη διάρκεια της προεδρικής μου θητείας, εδώ θα αγωνίζεται μόνο η Ανόρθωση. Κανένας άλλος. Δεν θα μοιραζόμαστε το γήπεδό μας. Η έδρα μας θα γίνει ξανά πραγματικό φρούριο.

Το νέο λεωφορείο που είδατε πριν λίγο, πέρα από τις ανάγκες της πρώτης ομάδας, αποτελεί μέρος ενός νέου εκπαιδευτικού προγράμματος. Κάθε πρωί θα μεταφέρει παιδιά από κάθε γωνιά της Κύπρου στις εγκαταστάσεις και στο μουσείο της Ανόρθωσης, όπου θα γνωρίζουν την ιστορία και την κληρονομιά του Συλλόγου μας.

Ξέρουμε καλά πως στην εποχή μας, η εμπορική δυναμική για μια επαγγελματική ποδοσφαιρική ομάδα έχει πολύ μεγάλη σημασία. Σε ένα νέο λοιπόν κεφάλαιο για το σύλλογο, αναπτύσσουμε ισχυρές συνεργασίες με μεγάλους οργανισμούς και εταιρείες στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Από την εποχή της εσωστρέφειας περνάμε στην εποχή της εξωστρέφειας.

Στο κρίσιμο οικονομικό πεδίο, θέλω να σας ενημερώσω πως μέσα στις αμέσως επόμενες μέρες θα εισρεύσουν στα ταμεία της ομάδας περισσότερα από €2 εκατομμύρια ευρώ νέας ρευστότητας.

Αυτό είναι το πρώτο απτό αποτέλεσμα της δουλειάς που έχει ήδη ξεκινήσει. Και έχει αντίκρισμα. Διότι αρχίζει και φαίνεται πως η Ανόρθωση αλλάζει πορεία. Γιατί αυτό αξίζει σε κάθε Ανορθωσιάτη και κάθε Ανορθωσιάτισα.

Εδώ θα σας πω κάτι που θα αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο θα ζούμε την Ανόρθωση.

Δεν θα την ζούμε μόνο για ενενήντα λεπτά κάθε εβδομάδα. Ο σύγχρονος Σύλλογος οφείλει να βρίσκεται δίπλα στον κόσμο του κάθε μέρα, κάθε ώρα, σε κάθε στιγμή της καθημερινότητάς του. Και αυτό ακριβώς δημιουργούμε.

ΑΝΟ 1911. Η νέα ψηφιακή πύλη της Ανόρθωσης.

Κάθε φίλος της ομάδας θα αποκτήσει πρόσβαση σε μια σύγχρονη εφαρμογή, μέσα από την οποία θα μπορεί να αγοράζει εισιτήρια αγώνων, να διαχειρίζεται την κάρτα μέλους του, να απολαμβάνει αποκλειστικό περιεχόμενο, να αποκτά τα επίσημα προϊόντα της ομάδας και να αξιοποιεί μια σειρά από νέες υπηρεσίες και προνόμια που θα φέρνουν τον Σύλλογο ακόμη πιο κοντά στον μεγάλο του κόσμο.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνουμε και στις Ακαδημίες μας. Εκεί όπου διαμορφώνεται το μέλλον της Ανόρθωσης. Εκεί όπου τα παιδιά μεγαλώνουν με τις αξίες και την ταυτότητα αυτής της μεγάλης ομαδάς.

Στόχος μας είναι, μέσα στα επόμενα δύο χρόνια, να διπλασιάσουμε τον αριθμό των παιδιών που θα φορούν τον Φοίνικα στο στήθος. Να δημιουργήσουμε τη μεγαλύτερη και ισχυρότερη ποδοσφαιρική οικογένεια στην Κύπρο, επενδύοντας στη νέα γενιά που θα αποτελέσει το μέλλον της Ανόρθωσης.

Από αυτό το βήμα, έχω τη χαρά να ανακοινώσω πως η Top 11 μια από τις μεγαλύτερες ακαδημίες της Λάρνακας, εντάσσεται στην οικογένεια μας.

Μια στρατηγική απόφαση που φέρνει εκατοντάδες παιδιά ακόμη πιο κοντά στην ομάδα μας και θέτει τα θεμέλια για τη δημιουργία του ισχυρότερου δικτύου ακαδημιών στο κυπριακό ποδόσφαιρο.

Σήμερα κάνουμε πράξη και τη μεγαλύτερη εμπορική συμφωνία στην ιστορία της Ανόρθωσης.

Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τη Freedom24, έναν από τους κορυφαίους διεθνείς επενδυτικούς οργανισμούς, η οποία πίστεψε στο όραμα, στη δυναμική και στις προοπτικές της Ανόρθωσης. Η απόφασή της να συμπορευτεί μαζί μας αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης στη νέα πορεία που χαράζουμε και σηματοδοτεί την αρχή μιας συνεργασίας που περιλαμβάνει τη στρατηγική ανάπτυξη των Ακαδημιών μας και την ονοματοδοσία του γηπέδου μας

Από σήμερα, το γήπεδό μας θα φέρει το όνομα «Freedom Antonis Papadopoulos». Και δεν μπορώ να μην σταθώ στον ιδιαίτερο συμβολισμό της λέξης «Freedom». Για την Ανόρθωση, τον Σύλλογο της προσφυγιάς και της Αμμοχώστου, η ελευθερία αποτελεί διαχρονική αξία, άσβεστη ελπίδα και αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητάς μας.

Και τώρα θα ήθελα να πω δυο λόγια και στους ποδοσφαιριστές μας. Σε αυτούς που έχουν την τιμή και την ευθύνη να φορούν τη φανέλα μας.

Ξέρετε, η φανέλα της Ανόρθωσης εκφράζει μια πόλη, μια ιστορία και έναν ολόκληρο κόσμο.

Ο δρόμος μας δεν ήταν ποτέ εύκολος. Πολλές φορές πονέσαμε, όμως βρίσκαμε πάντα τη δύναμη να ξαναγεννηθούμε. Να ζήσουμε μεγάλες νίκες. Να μοιραστούμε μεγάλες χαρές.

Ανήκετε σε μια ξεχωριστή οικογένεια που έχει το DNA του πρωταθλητή. Που έχει μάθει να αγωνίζεται, να νικά, να προχωρά. Αυτό θα κάνουμε και πάλι. Αυτός είναι ο χαρακτήρας μας. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Έτσι γράφεται η ιστορία μας.

You belong to a special club with the DNA of champions. A club that knows how to fight and how to win. This is what we will do again. This is our character. This is our spirit.

You wear the shirt of a great club with a great history. Wear it with pride, respect it every single day, and give everything for Anorthosis.

Φίλες και φίλοι,

Μετά τη σημερινή μέρα, τα λόγια δίνουν και πάλι τη θέση τους στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση του προγράμματος μας.

Στόχος μας είναι να φτιάξουμε μια ομάδα με ουσία, πειθαρχία, πάθος, προσωπικότητα και νοοτροπία νικητή.

Ναι, θα υπάρξουν στιγμές που θα δοκιμαστούμε. Θα υπάρξουν δυσκολίες. Όμως μετά από κάθε δυσκολία και μετά από κάθε δοκιμασία, η Ανόρθωση θα επιστρέφει ακόμη πιο δυνατή.

Και θέλω να είμαι σαφής. Όποιος επιχειρήσει να πλήξει τα συμφέροντα, την αξιοπρέπεια, το κύρος ή την προοπτική της ομάδας, θα βρίσκει απέναντί του μια άμεση, ξεκάθαρη και αποφασιστική απάντηση.

Ο Φοίνικας της Αμμοχώστου θα πετάξει ξανά ψηλά και μαζί του θα πετάξει ξανά και η Ανόρθωση.

Η παρουσία και η στήριξή σας είναι η μεγαλύτερη δύναμη αυτής της προσπάθειας.

Η ενότητα αποτελεί προϋπόθεση επιτυχίας. Όταν η διοίκηση, η ομάδα και ο κόσμος γίνονται ένα, μπορούμε να ξεπερνούμε τα όρια των στόχων μας.

Ανορθωσιάτισες και Ανορθωσιάτες

Η ιστορία μάς έμαθε να αντέχουμε. Η ευθύνη μάς καλεί να δημιουργήσουμε.

Πάμε να φτιάξουμε κάτι καινούργιο και ισχυρό. Πάμε να οδηγήσουμε την Ανόρθωση και πάλι στη θέση της. Στην κορυφή.

Με δύναμη την ενότητά μας και με τη διαρκή ευθύνη απέναντι στην Αμμόχωστο.

Πάμε, όλοι μαζί