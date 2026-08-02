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Δυναμικά στο «κόλπο» για την απόκτηση του Λόνι Γουόκερ και η Ντουμπάι

ΓΗΠΕΔΟ

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Δυναμικά στο «κόλπο» για την απόκτηση του Λόνι Γουόκερ και η Ντουμπάι

Ακόμη ένας μνηστήρας για τον πρώην γκαρντ της Μακάμπι.

Ένα από τα ονόματα που έχουν απασχολήσει αρκετές ομάδες της EuroLeague είναι αυτό του Λόνι Γουόκερ. Ο Αμερικανός γκαρντ αναμένεται να μείνει ελεύθερος από τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, ενώ πέραν της Παρτίζαν στο «κόλπο» για την απόκτησή του μπαίνει και η Ντουμπάι BC.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με όσα αναφέρει το ισραηλινό μέσο «israelhayom», ο Γουόκερ θα αποτελέσει σίγουρα παρελθόν από τη Μακάμπι και ο παίκτης εξετάζει ήδη τις επιλογές του για τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Η Παρτίζαν είναι η ομάδα που διαπραγματεύεται μαζί του, ενώ και η Ντουμπάι BC έχει προσεγγίσει τον 27χρονο γκαρντ. Μάλιστα ο παίκτης προτάθηκε και στη Ρεάλ Μαδρίτης και τις επόμενες ημέρες αναμένεται να υπάρξουν σημαντικές εξελίξεις, όσον αφορά την ομάδα που θα καταλήξει ο Λόνι Γουόκερ.

Την περασμένη σεζόν με τη φανέλα της Μακάμπι στη EuroLeague μέσο όρο 15.2 πόντους, 2.5 ριμπάουντ και 2.2 ασίστ ανά 22.7 λεπτά συμμετοχής.

gazzetta.gr

Κατηγορίες

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑEUROLEAGUE

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