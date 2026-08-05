Η Τσέλσι έσπασε ξανά τα ταμεία - Το μυθικό ποσό που έχει ξοδέψει σε μεταγραφές αυτό το καλοκαίρι

Η Τσέλσι απέδειξε για άλλη μια φορά ότι είναι ο πιο επιθετικός σύλλογος στην μεταγραφική αγορά. Μετά από χρόνια επενδύσεων τεράστιων ποσών σε πολλά υποσχόμενους νεαρούς παίκτες, η ομάδα του «Στάμφορντ Μπριτζ» άλλαξε ελαφρώς κατεύθυνση αυτό το καλοκαίρι. Οι Λονδρέζοι έχουν δαπανήσει περίπου 300 εκατομμύρια ευρώ σε μεταγραφές και συγκεκριμένα σε παίκτες με εμπειρία.

Η πιο σημαντική κίνηση είναι αναμφίβολα η άφιξη του Μόργκαν Ρότζερς. Η Τσέλσι πλήρωσε περίπου 138 εκατομμύρια ευρώ για τον Άγγλο διεθνή επιθετικό, θέτοντας νέο ρεκόρ για Βρετανό ποδοσφαιριστή. Ο 24χρονος αστέρας έρχεται μετά από μια εξαιρετική σεζόν και θεωρείται ένας από τους ανθρώπους γύρω από τους οποίους ο Τσάμπι Αλόνσο θα χτίσει την επίθεσή του.

Μια άλλη σημαντική μεταγραφή είναι ο Μαξένς Λακρουά. Ο Γάλλος αμυντικός κόστισε περίπου 60 εκατομμύρια ευρώ και θεωρείται ο νέος ηγέτης της άμυνας. Ο Μάρκο Παλέστρα είναι επίσης μια από τις επενδύσεις στο μέλλον για τους «μπλε». Η Αταλάντα τον παραχώρησε για περίπου 57 εκατομμύρια ευρώ και οι Λονδρέζοι πιστεύουν ότι μπορεί να γίνει ένας από τους πιο πολύτιμους ακραίους αμυντικούς στην Ευρώπη.

Συνολικά, η Τσέλσι έχει φτάσει τα 300 εκατομμύρια ευρώ που έχουν επενδυθεί σε αυτή τη μεταγραφική περίοδο, ούσα για άλλη μια φορά ένας από τους πιο δραστήριες ομάδες στον κόσμο σε αυτό το καλοκαιρινό μεταγραφικό παζάρι.

Οι μεταγραφές της Τσέλσι το καλοκαίρι του 2026:

Μόργκαν Ρότζερς (Άστον Βίλα) – 138 εκατομμύρια ευρώ

Μάξενς Λακρουά (Κρίσταλ Πάλας) – 60 εκατομμύρια ευρώ

Μάρκο Παλέστρα (Αταλάντα) – 57 εκατ. ευρώ

Τζεοβάνι Κουέντα (Σπόρτινγκ) – 50 εκατομμύρια ευρώ

Βαλεντίν Μπάργκο (Στρασβούργο) – 40 εκατ. ευρώ

Εμανουέλ Εμεγκά (Στρασβούργο) – 25 εκατ. ευρώ

Άλβες Ντένερ (Κορίνθιανς) – 10 εκατομμύρια ευρώ

Ντάνι Γουέλμπεκ (Μπράιτον) – 5,85 εκατομμύρια ευρώ

Ντάσταν Σατπάεφ (Καϊράτ) – 2,4 εκατομμύρια ευρώ

Τζόρνταν Χέντερσον (Μπρέντφορντ) - ελεύθεροςΧέντερσον και Γουέλμπεκ, οι εκπλήξεις του καλοκαιριού

Ενώ η στρατηγική του συλλόγου τα τελευταία χρόνια επικεντρώνεται σχεδόν αποκλειστικά σε πολύ νεαρούς παίκτες, αυτό το καλοκαίρι η διοίκηση έκανε δύο σημαντικές εξαιρέσεις. Ο Τζόρνταν Χέντερσον μετακόμισεστο «Στάμφορντ Μπριτζ» με ελεύθερη μεταγραφή, αφού χώρισε τους δρόμους του από την Μπρέντφορντ. Στα 36 του, ο έμπειρος μέσος επιστρέφει από τον τραυματισμό που υπέστη στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Χέντερσον και Γουέλμπεκ, οι εκπλήξεις του καλοκαιριού

Ενώ η στρατηγική του συλλόγου τα τελευταία χρόνια επικεντρώνεται σχεδόν αποκλειστικά σε πολύ νεαρούς παίκτες, αυτό το καλοκαίρι η διοίκηση έκανε δύο σημαντικές εξαιρέσεις. Ο Τζόρνταν Χέντερσον μετακόμισεστο «Στάμφορντ Μπριτζ» με ελεύθερη μεταγραφή, αφού χώρισε τους δρόμους του από την Μπρέντφορντ. Στα 36 του, ο έμπειρος μέσος επιστρέφει από τον τραυματισμό που υπέστη στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Η Τσέλσι απέκτησεεπίσης τον Ντάνι Γουέλμπεκ. Μετά από χρόνια που πέρασε σε Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Άρσεναλ και Μπράιτον, ο 35χρονος επιθετικός εντάσσεται στο ρόστερ της Τσέλσι και θα μπορούσε να αποτελέσει μια σημαντική επιλογή στην επίθεση του Τσάμπι Αλόνσο. Ο Ισπανός προπονητής ένιωσε ότι χρειαζόταν επίσης έμπειρους ποδοσφαιριστές σε μια εξαιρετικά νεανική ομάδα.

Τα χρήματα που έχει... ρίξει η Τσέλσι

Από την εξαγορά του συλλόγου από την κοινοπραξία με επικεφαλής τον Τοντ Μπόλι και την Clearlake Capital, η Τσέλσι έχει αλλάξει εντελώς την αγορά μεταγραφών. Ο σύλλογος επενδύει σταθερά εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ κάθε σεζόν και το καλοκαίρι του 2026 δεν αποτελεί εξαίρεση.

2026-2027 – 349 εκατομμύρια ευρώ

2025-2026 – 243 εκατομμύρια ευρώ

2024-2025 – 262 εκατομμύρια ευρώ

2023-2024 – 464 εκατομμύρια ευρώ

2022-2023 – 630 εκατομμύρια ευρώ

athletiko.gr