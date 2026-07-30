Επίσημα στον Παναθηναϊκό ο Φρανσίσκο

Ο Σιλβέν Φρανσίσκο (28 χρόνων, 1.86 μέτρα) ανήκει με κάθε επισημότητα στον Παναθηναϊκό AKTOR.

Ο Γάλλος γκαρντ ανακοινώθηκε από την πράσινη ΚΑΕ, βάζοντας την υπογραφή του σε συμβόλαιο που θα του αποφέρει 3.500.000 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Το τριφύλλι κατέβαλε 1.000.000 ευρώ στη Βιλερμπάν για να πραγματοποιηθεί η μεταγραφή.

Την περασμένη σεζόν, ο άλλοτε παίκτης του Περιστερίου Betsson αγωνίστηκε σε 42 αναμετρήσεις της EuroLeague με τη Ζάλγκιρις, έχοντας κατά μέσο όρο 16.5 πόντους, 2.9 ριμπάουντ και 6.5 ασίστ.