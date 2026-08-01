Έσκασε η βόμβα με τη Μονακό - Οριστικά εκτός των γαλλικών επαγγελματικών κατηγοριών!

Η βόμβα μεγατόνων στο γαλλικό μπάσκετ «ενεργοποιήθηκε» κι επίσημα το Σάββατο (1/8)! Η Μονακό θα μείνει εκτός των επαγγελματικών κατηγοριών της Γαλλίας για τη σεζόν 2026/27, καθώς η Επιτροπή Εφέσεων της Γαλλικής Ομοσπονδίας απέρριψε την προσφυγή του συλλόγου και διατήρησε σε ισχύ την αρχική απόφαση αποκλεισμού.

Παρά τις προσπάθειες που κατέβαλαν οι διοικούντες της ομάδας το τελευταίο διάστημα και την αισιοδοξία που είχε δημιουργηθεί ότι θα εξασφαλιζόταν η απαιτούμενη άδεια συμμετοχής, η υπόθεση δεν είχε θετική κατάληξη.

Η «Ροκα Τιμ» δεν κατάφερε να καλύψει τις οικονομικές προϋποθέσεις που είχαν τεθεί, με αποτέλεσμα να μην αποκτήσει δικαίωμα συμμετοχής ούτε στη Betclic Elite ούτε στη δεύτερη τη τάξει κατηγορία, την Elite 2.

Η Επιτροπή είχε παραχωρήσει πρόσθετη προθεσμία έως τις 31 Ιουλίου, προκειμένου η Μονακό να ολοκληρώσει τη διαδικασία αναδιάρθρωσης και να προσκομίσει τα απαιτούμενα οικονομικά στοιχεία και τις σχετικές εγγυήσεις.

Ωστόσο, τα αναγκαία δικαιολογητικά δεν κατατέθηκαν εμπρόθεσμα και, ως εκ τούτου, η αρχική απόφαση παρέμεινε αμετάβλητη. Ο γαλλικός σύλλογος έχει τη δυνατότητα να συνεχίσει τη δικαστική του διεκδίκηση, προσφεύγοντας στο Διοικητικό Δικαστήριο. Προϋπόθεση, όμως, αποτελεί η προηγούμενη προσφυγή στη Γαλλική Ολυμπιακή και Αθλητική Επιτροπή (CNOSF), μέσω της διαδικασίας συμβιβασμού που προβλέπει η γαλλική νομοθεσία.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Επιτροπής Εφέσεων της Γαλλικής Ομοσπονδίας: «Μετά την έφεση που κατέθεσε η AS Monaco Basket-Ball SA κατά της απόφασης του Ανώτατου Συμβουλίου Διοίκησης, με την οποία της απαγορεύτηκε η συμμετοχή στα επαγγελματικά πρωταθλήματα BETCLIC ELITE και ELITE 2, η Επιτροπή Εφέσεων άκουσε τις θέσεις του συλλόγου και των διοικούντων του στις 20 Ιουλίου 2026, στα γραφεία της Ομοσπονδίας. Εν αναμονή της οριστικοποίησης του σχεδίου εξαγοράς που της παρουσιάστηκε, η Επιτροπή Εφέσεων είχε χορηγήσει στον σύλλογο επιπλέον προθεσμία έως τις 31 Ιουλίου 2026, ώστε να καταθέσει τα τελευταία απαιτούμενα δικαιολογητικά. Καθώς ο σύλλογος δεν κατάφερε να προσκομίσει τα ζητούμενα έγγραφα εντός της προθεσμίας, η Επιτροπή Εφέσεων έλαβε την ακόλουθη απόφαση: AS Monaco Basket-Ball SA Επικύρωση της αρχικής απόφασης. Άρνηση συμμετοχής του συλλόγου στα επαγγελματικά πρωταθλήματα BETCLIC ELITE και ELITE 2 για τη σεζόν 2026/27.

Ο σύλλογος διατηρεί το δικαίωμα να προσβάλει την απόφαση ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου. Πριν από αυτό, θα πρέπει υποχρεωτικά να υποβληθεί αίτημα συμβιβασμού στην CNOSF (Γαλλική Ολυμπιακή και Αθλητική Επιτροπή), σύμφωνα με το άρθρο R.141-15 του Γαλλικού Κώδικα Αθλητισμού. Η παρούσα απόφαση δημοσιοποιείται σύμφωνα με το άρθρο L.132-2, παράγραφος 4, του Γαλλικού Κώδικα Αθλητισμού».