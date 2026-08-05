ΑΕΛ: Καφού στα χαφ!

Ο 33χρονος Κάρλος Μιγκέλ Ριμπέιρο Ντίας είναι ανάμεσα στους εκλεκτούς του Ούγκο Μάρτινς για την ενίσχυση στον άξονα της μεσαίας γραμμής με τις συζητήσεις να είναι σε εξέλιξη.

Ο κατά κόσμο... Καφού κατάγεται από την Πορτογαλία και μπορεί να αγωνιστεί τόσο ως εξάρι, όσο και ως οκτάρι.

Την περσινή σεζόν αγωνίστηκε στην Τουρκία με την φανέλα της Kasimpasa. Έχει πέρασμα από διάφορες ομάδες της Αγγλίας όπως η Νότιγχαμ αλλά και από τον Ολυμπιακό.

Αγωνίστηκε επίσηυς σε Λέγκια, Μετς, Γκιμαράες και Μπενφίκα.