Μοντέρο: «Να κατακτήσω τίτλους με τον Ολυμπιακό, ένας από τους κορυφαίους προπονητές της Ευρώπης ο Μπαρτζώκας»

Μια μεγάλη συνέντευξη στο ισπανικό Μέσο «Marega Deportes» παραχώρησε το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού, Γιαν Μοντέρο.

Ο δαιμόνιος 23χρονος γκαρντ ανέφερε χαρακτηριστικά πως στόχος του είναι να κατακτήσει τίτλους με τους «ερυθρόλευκους», ενώ μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Γιώργο Μπαρτζώκα, αλλά και για τον Εβάν Φουρνιέ.

Για τους στόχους του με τον Ολυμπιακό: «Να κερδίσουμε τίτλους. Όταν παίζεις σε έναν τόσο μεγάλο σύλλογο, αυτός είναι ο στόχος. Να διεκδικείς κάθε διοργάνωση. Να παλεύεις για την EuroLeague, το πρωτάθλημα και το Κύπελλο».

Για τη συνύπαρξή του με τον Εβάν Φουρνιέ: «Είναι κάτι πολύ όμορφο. Όταν έχεις την ευκαιρία να συνυπάρξεις με παίκτες αυτού του επιπέδου, μόνο να μάθεις μπορείς. Ο Φουρνιέ έχει τεράστια εμπειρία, τόσο από το NBA όσο και από το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Θα προσπαθήσω να απορροφήσω όσα περισσότερα μπορώ από εκείνον και από όλους τους υπόλοιπους. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να παίζω χωρίς την μπάλα. Μου αρέσει να δημιουργώ, αλλά μπορώ επίσης να κινηθώ χωρίς αυτήν, να βγω από σκριν, να εκτελέσω. Το σημαντικό είναι να λειτουργεί σωστά η ομάδα».

Για τον Γιώργο Μπαρτζώκα: «Ξέρω ότι είναι ένας από τους κορυφαίους προπονητές στην Ευρώπη. Έχω μιλήσει μαζί του και κατάλαβα από την πρώτη στιγμή τι ζητάει από τους παίκτες του. Αυτό μου άρεσε πολύ. Είναι ξεκάθαρος, ειλικρινής και θέλει όλοι να δουλεύουν καθημερινά.

Φυσικά και έπαιξε ρόλο στην απόφασή μου. Όταν ένας προπονητής δείχνει τόσο μεγάλο ενδιαφέρον για σένα και σου εξηγεί ακριβώς πώς σε βλέπει μέσα στην ομάδα, νιώθεις εμπιστοσύνη. Αυτό ήταν πολύ σημαντικό για μένα».

sport-fm.gr