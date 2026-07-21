Ο Λεσόρ υποβλήθηκε σε επέμβαση καθαρισμού στον αγκώνα

Tην πόρτα του χειρουργείου πέρασε ο Ματίας Λεσόρ, ο οποίος υποβήθηκε σε μια επέμβαση ρουτίνας. Συγκεκριμένα ο Γάλλος σέντερ του Παναθηναϊκού έκανε έναν καθαρισμό στον δεξί αγκώνα εξαιτίας προβλήματος που είχε αποκομίσει από τους τελικούς της Stoiximan GBL, έπειτα από μια ιδιαίτερα απαιτητική σεζόν σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Μάλιστα, είχε γίνει πολύς λόγος για διάφορες φωτογραφίες που είχαν δει το φως της δημοσιότητας με το χέρι του Λεσόρ δεμένο, ωστόσο πρόκειται για μία κατάσταση που δεν προκαλεί ανησυχία σε καμία περίπτωση με τον αθλητή να επιστρέφει απολύτως έτοιμος εντός ολίγων ημερών.

Πρόκειται για μια απόφαση που πάρθηκε προκειμένου ο αθλητής να βρίσκεται στην καλύτερη δυνατή κατάσταση ενόψει της έναρξης της προετοιμασίας του Παναθηναϊκού, η οποία υπολογίζεται για τα τέλη Αυγούστου. Η πλήρης αποκατάσταση σε αυτές τις περιπτώσεις δεν ξεπερνά χρονικά τις δύο εβδομάδες, ενώ ο παίκτης θα ακολουθήσει ειδικό πρόγραμμα προπονήσεων.

athletiko.gr