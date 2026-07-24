Νέο συμβόλαιο με τη Ρεάλ για τον Γιουλ

Η Ρεάλ Μαδρίτης και ο Σέρχιο Γιούλ ανανέωσαν την συνεργασία τους για έναν ακόμη χρόνο, δηλαδή, το 2026-27.

Έτσι ο Ισπανός άσος στο τέλος του συμβολαίου αυτού θα έχει συμπληρώσει αισίως 20 χρόνια στην ομάδα, αποτελώντας χωρίς καμία αμφιβολία σημαία της.

Ο Γιουλ είναι 38 ετών ήδη και μέχρι τώρα δεν έχει μεταφέρει κάτι που θα έχει να κάνει με το τέλος της καριέρας του.

Έχει κατακτήσει τρεις Ευρωλίγκες, 9 πρωταθλήματα, 7 Κύπελλα, 9 σούπερ καπ…

sport-fm.gr