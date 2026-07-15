ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Aυξημένες οι πιθανότητες ανανέωσης του Ντόρσεϊ με τον Ολυμπιακό

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Aυξημένες οι πιθανότητες ανανέωσης του Ντόρσεϊ με τον Ολυμπιακό

Οι επαφές των δύο πλευρών στις ΗΠΑ, άλλαξαν κάπως τα δεδομένα.

Ένα από τα σημαντικά «ανοιχτά» θέματα των τελευταίων ημερών στο στρατόπεδο του Ολυμπιακού ακούει στο όνομα Τάιλερ Ντόρσεϊ.

Ο διεθνής γκαρντ έχει συμβόλαιο για ακόμα μια σεζόν με την ομάδα του Πειραιά, ωστόσο ήδη έχει ανοίξει κουβέντα για το μέλλον του στους πρωταθλητές Ελλάδας και Ευρώπης.

Η υπόθεση αυτή προχωράει με γοργό ρυθμό, καθώς τις τελευταίες μέρες υπήρξαν επαφές ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Ενας εκ των εκπροσώπων του παίκτη συναντήθηκε με τους ανθρώπους του Ολυμπιακού που βρίσκονται στις ΗΠΑ με την κουβέντα να γίνεται σε πολύ καλό κλίμα. Κάτι που σημαίνει οτι πλέον οι πιθανότητες για την παραμονή του είναι αυξημένες, ενώ την επόμενη εβδομάδα θα υπάρξει και νέο ραντεβού.

atletico.gr

Κατηγορίες

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑEUROLEAGUE

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Οι πρωταθλήτριες Ευρώπης και Λατινικής Αμερικής αντιμέτωπες για πρώτη φορά σε τελικό Μουντιάλ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Έκανε και πάλι το... θαύμα της η Αργεντινή και με νέα επική ανατροπή στον τελικό για να υπερασπιστεί το στέμμα της

World Cup 2026

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Επιβεβαίωσε τα προγνωστικά η Καϊράτ και πρώτο «εμπόδιο» για την Ομόνοια στο Champions League

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ο Τσάμπι Αλόνσο δίνει μια δεύτερη ευκαιρία στον Τζάκσον

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η Ζαλγκίρις επαναπάτρισε τον Βαλαντσιούνας!

EUROLEAGUE

|

Category image

Δεν... παίζει μόνη για τον Μάνου Κονέ η Γιουνάιτεντ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Άσφαιρη ισοπαλία για την ΑΕΚ απέναντι στη Φίτεσε

Ελλάδα

|

Category image

Γέμισαν τα άκρα σε άμυνα και επίθεση

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Φινάλε στα φιλικά με «βαριά» ήττα για τον Παναθηναϊκό

Ελλάδα

|

Category image

Θα χρειαστεί τις «παλιές καραβάνες» ο Ελ Μαέστρο

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Δύο στα δύο στο Athens Open η Σάκκαρη και... προημιτελικά

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Οι «εκλεκτοί» Τούχελ και Σκαλόνι στο... ραντεβού με έπαθλο τον τελικό

World Cup 2026

|

Category image

Aυξημένες οι πιθανότητες ανανέωσης του Ντόρσεϊ με τον Ολυμπιακό

EUROLEAGUE

|

Category image

Ντεσάμπ, μια γλυκόπικρη αποχώρηση μετά από 14 εξαιρετικά χρόνια

World Cup 2026

|

Category image

Με Κάλια Παπαδοπούλου για ακόμη μία τριετία η ΑΕΛ

Κύπρος

|

Category image

Διαβαστε ακομη