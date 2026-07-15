Aυξημένες οι πιθανότητες ανανέωσης του Ντόρσεϊ με τον Ολυμπιακό

Ένα από τα σημαντικά «ανοιχτά» θέματα των τελευταίων ημερών στο στρατόπεδο του Ολυμπιακού ακούει στο όνομα Τάιλερ Ντόρσεϊ.

Ο διεθνής γκαρντ έχει συμβόλαιο για ακόμα μια σεζόν με την ομάδα του Πειραιά, ωστόσο ήδη έχει ανοίξει κουβέντα για το μέλλον του στους πρωταθλητές Ελλάδας και Ευρώπης.

Η υπόθεση αυτή προχωράει με γοργό ρυθμό, καθώς τις τελευταίες μέρες υπήρξαν επαφές ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Ενας εκ των εκπροσώπων του παίκτη συναντήθηκε με τους ανθρώπους του Ολυμπιακού που βρίσκονται στις ΗΠΑ με την κουβέντα να γίνεται σε πολύ καλό κλίμα. Κάτι που σημαίνει οτι πλέον οι πιθανότητες για την παραμονή του είναι αυξημένες, ενώ την επόμενη εβδομάδα θα υπάρξει και νέο ραντεβού.

atletico.gr