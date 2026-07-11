Τα δίνει όλα η Ντουμπάι BC για τον Σενγκέλια!

Σύμφωνα με ισπανικό δημοσίευμα, η Dubai BC θέλει να κάνει δικό της τον Τόκο Σενγκέλια, με την ομάδα να είναι διατεθειμένη να καταβάλει σχεδόν 1 εκατομμύριo ευρώ για τον πάρει από την Μπαρτσελόνα.

Η Ντουμπάι BC κάνει τα πάντα για να αποκτήσει τον Τόρνικε Σενγκέλια.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ισπανικό δημοσίευμα, η ομάδα από Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα φαίνεται διατεθειμένη να καταβάλει ένα πόσο κοντά στο 1 εκατομμύριο ευρώ για τη ρήτρα αποδέσμευσης του Γεωργιανού φόργουορντ από την Μπαρτσελόνα.

Παράλληλα, η ομάδα από το Ντουμπάι ετοιμάζει συμβόλαιο με υψηλές αποδοχές για να πείσει τον Σενγκέλια.

Υπενθυμίζεται, πως ο ψηλός των «μπλαουγκράνα» κατέγραψε την περασμένη σεζόν 34 εμφανίσεις στην Ευρωλίγκα, σημειώνοντας 12,4 πόντους, 4,8 ριμπάουντ και 2,3 ασίστ κατά μέσο όρο.

sport-fm.gr