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Μαρινάκης: «Δεν θα αφήσω να αμαυρωθεί η Super League»

ΓΗΠΕΔΟ

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Μαρινάκης: «Δεν θα αφήσω να αμαυρωθεί η Super League»

Ο πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός ανέφερε ότι η αποδοχή της πρότασης έγινε για να διαφυλαχθεί το κύρος της Super League.

Ο πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Βαγγέλης Μαρινάκης, έκανε αποδεκτή την πρόταση που προβλέπει εναλλαγή στην προεδρία της Super League με θητεία ενός έτους για κάθε πλευρά, ανοίγοντας τον δρόμο για την ανάληψη από τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, Γιάννη Αλαφούζο.

Βάσει της συμφωνίας, ο Γιάννης Αλαφούζος θα αναλάβει αρχικά την προεδρία της διοργανώτριας αρχής για διάστημα ενός έτους, ενώ στη συνέχεια θα τον διαδεχθεί ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ολοκληρώνοντας το σχήμα της εναλλασσόμενης θητείας (1+1).

Σε δήλωσή του, ο πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός ανέφερε ότι η αποδοχή της πρότασης υπαγορεύτηκε από την επιθυμία του να διαφυλαχθεί το κύρος της Super League.

«Ας είμαστε ένα χρόνο λοιπόν ο καθένας. Εγώ δεν θα αφήσω να αμαυρωθεί και να έχει στίγμα η Super League με πραξικόπημα της ΕΠΟ, οπότε θα δεχτώ μόνο για αυτό το λόγο», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Βαγγέλης Μαρινάκης.

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