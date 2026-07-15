Θα χρειαστεί τις «παλιές καραβάνες» ο Ελ Μαέστρο

Ο Νέστρο Ελ Μαέστρο ανέλαβε την Ανόρθωση σε μία περίοδο ιδιαίτερη αφού λόγω του εμπάργκο δεν μπόρεσαν να γίνουν μεταγραφές.

Ο Σέρβος τεχνικός σε αυτή την προσπάθεια, θα χρειαστεί τις «παλιές καραβάνες». Και τέτοιες είναι ο αρχηγός Κωστάκης Αρτυματάς και ο επιθετικός Ράφα Λόπες. Υπάρχουν και άλλοι στο ρόστερ, όμως αυτοί οι δύο, εφόσον δεν ταλαιπωρηθούν από τραυματισμούς, μπορούν να ανεβάσουν επίπεδο την «Κυρία».

Και αυτό θα βοηθήσει και τον Ελ Μαέστρο για να βγάλει εις πέρας αυτή την πρόκληση που έχει στον πάγκο της Ανόρθωσης.