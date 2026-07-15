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Σκέφτεται να παραχωρήσει Πογκμπά η Μονακό

ΓΗΠΕΔΟ

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Σκέφτεται να παραχωρήσει Πογκμπά η Μονακό

Είχε μόλις έξι συμμετοχές την περασμένη σεζόν ο Γάλλος σταρ.

Ο Πολ Πογκμπά δεν έχει καταφέρει ακόμη να βοηθήσει τη Μονακό, η οποία ανακοίνωσε στις αρχές της σεζόν την απόκτηση του, αφήνοντας έτσι πίσω του την περιπέτεια και την 18μηνη τιμωρία του για χρήση απαγορευμένων ουσιών. 

Μάλιστα η ομάδα του πριγκιπάτου σκέφτεται ακόμη και τη λύση του συμβολαίου του, αν δεν βρει ομάδα για να τον παραχωρήσει, καθώς δεν βλέπει πως μπορεί να βοηθηθεί από τον Γάλλο σταρ, όπως σχετικά αναφέρει η εφημερίδα «Equipe».

Το συμβόλαιο που υπέγραψε είναι διετούς διάρκειας, με τον 33χρονο μέσο, πρώην των Γιουβέντους και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, να έχει μόλις έξι συμμετοχές την περασμένη σεζόν.

Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ ο παγκόσμιος πρωταθλητής με την εθνική Γαλλίας μπορεί να μείνει χωρίς ομάδα, καθώς η διοίκηση της Μονακό εξετάζει ακόμη και το ενδεχόμενο λύσης του συμβολαίου του, αφού οι συνεχείς τραυματισμοί δεν του επιτρέπουν να βρει αγωνιστικό ρυθμό.

 

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