Μαρινάκης και Αλαφούζος θα μοιραστούν την προεδρία της Super League

Βαγγέλης Μαρινάκης και Γιάννης Αλαφούζος θα μοιραστούν την προεδρία της Super League, καθώς ο «ισχυρός άνδρας» του Ολυμπιακού έκανε δεκτή τη σχετική πρόταση της ΕΠΟ.

Υπενθυμίζεται ότι υπήρξαν δύο αποτυχημένες προσπάθειες εκλογής προέδρου στον συνεταιρισμό, με τους δύο υποψηφίους να συγκεντρώνουν από επτά ψήφους έκαστος.

Έτσι, ο πρόεδρος της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, Μάκης Γκαγκάτσης, είχε προτείνει μοντέλο εναλλαγής στην προεδρία της λίγκας, σύμφωνα με το οποίο ο μεγαλομέτοχος του Παναθηναϊκού θα αναλάβει τα «ηνία» έως τις 30 Ιουνίου 2027 και θα αποχωρήσει στη συνέχεια, προκειμένου να τον διαδεχθεί για τον δεύτερο χρόνο ο «ισχυρός άνδρας» του Ολυμπιακού.

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης έκανε δεκτή την πρόταση της ΕΠΟ κι έτσι θα μοιραστεί την προεδρία του συνεταιρισμού με τον επικεφαλής του Παναθηναϊκού.

Η πρόταση για να μοιραστούν οι δύο παράγοντες την προεδρία της Super League εγκρίθηκε με ψήφους 13-1.