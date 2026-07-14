Για πάντα στον Παναθηναϊκό ο Χουάντσο: Ανανέωσε ως το 2030

Πράσινος για πάντα ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ! Όπως ουσιαστικά είχε προαναγγείλει τα ξημερώματα της Τρίτης ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μέσω Instagram, ο Παναθηναϊκός σκόπευε να κρατήσει τον Ισπανό φόργουορντ και να τον κάνει τον… επόμενο αρχηγό του! Όπερ και συνέβη!

Χουάντσο και Παναθηναϊκός συμφώνησαν για την πρόωρη επέκταση της συνεργασίας τους έως το 2030, με τον έμπειρο φόργουορντ να έχει αυξημένες αποδοχές.

Θυμίζουμε ότι κατά την προηγούμενη ανανέωση των δύο πλευρών ο Χουάντσο είχε υπογράψει συμβόλαιο μέχρι το 2027 και πλέον θα είναι «πράσινος» μέχρι τα 35 του χρόνια!

Μάλιστα, ο Παναθηναϊκός θα αποτελέσει τον μακροβιότερο σταθμό στην καριέρα του Ερνανγκόμεθ, καθώς θα συμπληρώσει επταετία με τη φανέλα στο στήθος!

Με τους πράσινους ο Χουάντσο έχει κατακτήσει ένα πρωτάθλημα, δύο Κύπελλα και μία EuroLeague, ενώ αποτελεί έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους στο ρόστερ του «επτάστερου».