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Στη... μάχη με μοναδικό 10άρι τον Ναούμ

ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΟΥ

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Στη... μάχη με μοναδικό 10άρι τον Ναούμ

Ο χρόνος θα δείξει εάν η μη απόκτηση ενός ακόμα δημιουργικού χαφ, που θα καλύψει το κενό του Ρόντεν

Είναι ρίσκο που η ΑΕΚ θα κοντραριστεί με την Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ χωρίς καθαρόαιμο επιτελικό μέσο εκτός από τον Γιώργο Ναούμ;

Ο χρόνος θα δείξει εάν η μη απόκτηση ενός ακόμα δημιουργικού χαφ, που θα καλύψει το κενό του Ρόντεν, θα επηρεάσει το παιχνίδι των κιτρινοπράσινων, με δεδομένο ότι, τουλάχιστον ενόψει των διπλών αναμετρήσεων με τους δευτεραθλητές Ισραήλ, τα χρονικά περιθώρια είναι εξαιρετικά περιορισμένα ώστε να γίνει νέα προσθήκη και ο παίκτης να προλάβει να ενσωματωθεί άμεσα.

Οι αγώνες με την Μπεϊτάρ για τον β΄ προκριματικό γύρο του Conference League θεωρούνται άκρως καθοριστικοί για το ευρωπαϊκό μέλλον της ΑΕΚ, αφού φέτος, σε αντίθεση με πέρσι, η ομάδα δεν έχει περιθώριο λάθους προκειμένου να πετύχει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά την είσοδό της στη League Phase της διοργάνωσης. Το ευτύχημα είναι ότι οι Μπάγιτς και Εκπολό επέστρεψαν σε κανονικούς ρυθμούς εκγύμνασης και θα είναι διαθέσιμοι.

-Η ΑΕΚ ανακοίνωσε ότι την Παρασκευή (17/07, 11.30π.μ.), στην αίθουσα διασκέψεων του AEK ARENA, θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη Τύπου του προέδρου Άντρου Καραπατάκη για την παρουσίαση του νέου κύριου χορηγού της ομάδας για την περίοδο 2026-27. Ο χορηγός θα είναι η εταιρεία Novibet, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για τη μεγαλύτερη εμπορική συμφωνία που έχει πετύχει μέχρι σήμερα η ομάδα.

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