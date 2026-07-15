«Θα κάνουμε συναντήσεις με ενδιαφερόμενες ομάδες για το NBA Europe στον τελικό του Μουντιάλ»

Ικανοποιημένος από το πώς προχωρά το πρότζεκτ του ΝΒΑ Europe και τις προσφορές που έχουν κατατεθεί για licence δήλωσε ο κομισάριος του ΝΒΑ, Άνταμ Σίλβερ. Μάλιστα, προανήγγειλε επαφές με ενδιαφερόμενους στο περιθώριο του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου ποδοσφαίρου, την ερχόμενη Κυριακή.

«Τα πράγματα είναι εκεί που ήλπιζα πως θα ήταν. Ο Μαρκ Τέιτουμ (σ.σ. αναπληρωτής κομισάριος) επιβλέπει τη διαδικασία. Έχουμε τεράστιο ενδιαφέρον από πολλές πόλεις στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων πόλεων από τις οποίες δεν ζητήσαμε προσφορές. Και συζητήσαμε σήμερα με το διοικητικό μας συμβούλιο ότι βρισκόμαστε στη διαδικασία οριστικοποίησης αυτών των προσφορών για μια αρχική ομάδα πόλεων. Πολλοί από τους ανθρώπους που εμπλέκονται στις υποψηφιότητες, Ευρωπαίοι ηγέτες, θα βρίσκονται στη Νέα Υόρκη για τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου την Κυριακή. Έτσι, ο Μαρκ και εγώ θα διοργανώσουμε αρκετές συναντήσεις μαζί τους. Ελπίζουμε να ολοκληρώσουμε ορισμένες από αυτές τις συμφωνίες τις επόμενες εβδομάδες και στη συνέχεια θα υπάρξουν ανακοινώσεις. Είμαι πολύ ευχαριστημένος με το ενδιαφέρον σε όλους τους τομείς στην Ευρώπη», ανέφερε.

Το πρότζεκτ του ΝΒΑ Europe έχει προκαλέσει σημαντικό ενδιαφέρον, συγκεντρωνοντας περισσοτερες απο 120 μη δεσμευτικες προτασεις, συμπεριλαμβανομενων προσφορων απο διαφορους επενδυτικους ομι?λους που αποτιμουν τις ομαδες-μέλη (franchises) σε ποσα ανω του 1 δισεκατομμυριου δολαριων.

Περισσότεροι από 20 σύλλογοι μπάσκετ και ποδοσφαίρου από τις 12 πόλεις-στόχους του NBA έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον, ενώ ανάμεσα σε εκείνους που εξετάζουν την προοπτική αυτή συγκαταλέγονται και αρκετές υφιστάμενες ομάδες της EuroLeague.

Η διοργάνωση προβλέπεται να περιλαμβάνει 12 μόνιμες ομάδες και τέσσερις ομάδες που θα προκύπτουν από προκριματικές διαδικασίες σε εθνικά πρωταθλήματα και το BCL.