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Δύο στα δύο στο Athens Open η Σάκκαρη και... προημιτελικά

ΓΗΠΕΔΟ

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Δύο στα δύο στο Athens Open η Σάκκαρη και... προημιτελικά

Υπό το βλέμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη η επικράτηση της Ελληνίδας τενίστριας.

Η Μαρία Σάκκαρη έκανε το 2Χ2 στο Vanda Pharmaceuticals Athens Open WTA 250, καθώς μετά το 2-0 επί της Πολίνα Κουντερμέτοβα (6-0, 7-6), συνέχισε χωρίς να χάσει σετ και απέναντι στην Αυστραλή, Χάριετ Νταρτ.

Με 6-1, 6-2 η 30χρονη πρωταθλήτρια πήρε το «εισιτήριο» για τους προημιτελικούς του τουρνουά WTA 250, με το ελληνικό κοινό που έκανε ξανά αισθητή την παρουσία του στο Stadion Sports Center να την αποθεώνει γι' άλλη μια φορά.

Απέναντι στο νο 152 της παγκόσμιας κατάταξης η Σάκκαρη ήταν κυρίαρχη από το ξεκίνημα του αγώνα. Πήρε πολύ εύκολα το πρώτο σετ με 6-1, ενώ χωρίς να συναντήσει ιδιαίτερα προβλήματα κατέκτησε και το δεύτερο με 6-2, κερδίζοντας το χειροκρότημα του κόσμου, που ήταν περισσότερος από το πρώτο παιχνίδι.

Να σημειωθεί ότι στο... πλευρό της Σάκκαρη βρέθηκε και ο πρωθυπουργός της Ελλάδας, Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο επικεφαλής της ελληνικής κυβέρνησης βρέθηκε στο Stadion Sports Center και παρακολούθησε την προσπάθεια της Σάκκαρη. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Κ. Μητσοτάκης παρακολουθεί από κοντά αγώνα τένις, καθώς το είχε κάνει τόσο στο Hellenic Championship του περασμένου Νοεμβρίου, ενώ είχε βρεθεί δίπλα στην Ελληνίδα τενίστρια και στο πρόσφατο τουρνουά του Wimbledon.

Κατηγορίες

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡΤενις

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