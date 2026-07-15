Στην Μπαρτσελόνα ο Νίμπο για τρία χρόνια

Η Μπαρτσελόνα ενισχύεται μέσα στη ρακέτα ενόψει της νέας σεζόν στη Euroleague, καθώς οι «μπλαουγκράνα» γνωστοποίησαν σήμερα (15/7) τη συμφωνία τους με τον Τζος Νίμπο έως το 2029.

Ο 28χρονος σέντερ αγωνίστηκε την τελευταία διετία στην Αρμάνι Μιλάνο, με την οποία είχε την παρελθούσα αγωνιστική περίοδο μέσο όρο 10.2 πόντους και 5.5 ριμπάουντ σε 26 αναμετρήσεις για την κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση. Έχασε το μεγαλύτερο μέρος της προηγούμενης σεζόν λόγω τραυματισμών.

Ο έμπειρος Αμερικανός διαθέτει εμπειρία πέντε σεζόν στη Euroleague με τρεις ομάδες. Έκανε το ντεμπούτο του στη διοργάνωση με τη Ζαλγκίρις Κάουνας την αγωνιστική περίοδο 2021-22 και στη συνέχεια πέρασε δύο σεζόν στη Μακάμπι Τελ Αβίβ. Στη δεύτερη χρονιά του με την «ομάδα του λαού», ο Νίμπο ήταν πρώτος στη Euroleague στα ριμπάουντ (με 7.1 μέσο όρο ανά αγώνα) και στα επιθετικά ριμπάουντ (με 3.1 ανά παιχνίδι).

Στη διάρκεια της καριέρας του έχει κατακτήσει -μεταξύ άλλων- δύο πρωταθλήματα στο Ισραήλ με τη Μακάμπι και ένα στην Ιταλία πέρυσι με την Αρμάνι. Επίσης, έχει πανηγυρίσει ένα Κύπελλο Λιθουανίας με τη Ζαλγκίρις και το Κύπελλο Ιταλίας του 2026 με την Αρμάνι.

Ο Νίμπο έπαιξε στο NCAA με το Σεντ Φράνσις Γιουνιβέρσιτι και το Τέξας A&M, ενώ δεν επελέγη στο ντραφτ του NBA για το 2020. Έτσι, άρχισε την επαγγελματική καριέρα του στο Ισραήλ, όπου τη σεζόν 2020-21 φόρεσε τη φανέλα της Χάποελ Εϊλάτ.