«Πολεμιδιώτης» με... τζίφρα ο Λουάν!

Στην απόκτηση του Πατρίκ Λουάν προχώρησε η Καρμιώτισσα, ενισχύοντας τη γραμμή κρούσης.

Πρόκειται για 29χρονο Βραζιλιάνο φορ ο οποίος ήταν πέρσι στη Βουλγάρικη Αρντά ενώ θήτευσε κυρίως σε ομάδες της Ελβετίας (Σιόν, Σαφχάουζεν).

Με αυτή την προσθήκη, αυξήθηκαν κι άλλο τα νέα πρόσωπα και έχουν φθάσει τα 12.

Προηγήθηκαν οι Ρουμπέν Γκαρθία, Ιάκωβος Σαββίδης, Στίβι Παναγιώτου, Ανδρέας Βιολάρης, Παναγιώτης Ταχτσίδης, Σάντιο Ντεμπελέ, Χούλιο Ταμπάκου, Ματέγια Μπαγιούνοβιτς, Δημήτρης Πρινιωτάκης, Θεοδόσης Κύπρου και Θέμης Θεμιστοκλέους.