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Αγγλία - Αργεντινή, η «κόντρα» των 2,1 δισ. ευρώ

ΓΗΠΕΔΟ

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Αγγλία - Αργεντινή, η «κόντρα» των 2,1 δισ. ευρώ

Θα επικρατήσει η οικονομική υπεροχή ή το DNA των πρωταθλητών;

Το Mercedes-Benz Stadium της Ατλάντα φιλοξενεί απόψε έναν από τους πιο ιστορικούς ημιτελικούς στην ιστορία των Παγκοσμίων Κυπέλλων. Αγγλία και Αργεντινή αναμετρώνται με φόντο το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό, αναβιώνοντας μια από τις πιο έντονες ποδοσφαιρικές αντιπαλότητες του πλανήτη.

Για την Αγγλία του Τόμας Τούχελ, ο στόχος είναι να επιστρέψει σε τελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου και να βάλει τέλος στην αναμονή που κρατά από το 1966. Στην απέναντι πλευρά βρίσκεται η κάτοχος του τίτλου Αργεντινή του Λιονέλ Σκαλόνι, η οποία επιδιώκει να υπερασπιστεί τα σκήπτρα της και να κρατήσει ζωντανή τη σημαία της Νότιας Αμερικής.

Η Αγγλία υπερέχει σε οικονομική αξία

Πέρα από την αγωνιστική διάσταση, η αναμέτρηση παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον και σε οικονομικό επίπεδο. Σύμφωνα με τις αποτιμήσεις του Transfermarkt, το αγγλικό ρόστερ αποτιμάται στα 1,36 δισ. ευρώ, αποτελώντας το δεύτερο ακριβότερο του τουρνουά πίσω μόνο από τη Γαλλία.

Η Αργεντινή βρίσκεται αρκετά χαμηλότερα, με συνολική αξία 782,5 εκατ. ευρώ, δηλαδή σχεδόν 580 εκατ. ευρώ λιγότερα από τα «Τρία Λιοντάρια». Στην κορυφή της αγγλικής λίστας βρίσκεται ο Τζουντ Μπέλινγχαμ, με χρηματιστηριακή αξία 130 εκατ. ευρώ, ενώ ακολουθούν οι Ντέκλαν Ράις (120 εκατ.), Μπουκάγιο Σάκα (110 εκατ.) και Μόργκαν Ρότζερς (90 εκατ.).

Από την πλευρά της Αργεντινής, οι υψηλότερες αποτιμήσεις ανήκουν στους Χούλιαν Άλβαρες (100 εκατ.), Έντσο Φερνάντες (90 εκατ.) και Λαουτάρο Μαρτίνες (85 εκατ.), με τον αρχηγό Λιονέλ Μέσι να έχει πλέον υποχωρήσει σημαντικά σε χρηματιστηριακή αξία λόγω ηλικίας.

Προβάδισμα και στους μισθούς

Η οικονομική υπεροχή της Αγγλίας αποτυπώνεται και στις απολαβές των ποδοσφαιριστών. Οι Ιβάν Τόνι, Χάρι Κέιν και Τζουντ Μπέλινγκχαμ συγκαταλέγονται στους πιο ακριβοπληρωμένους παίκτες του Μουντιάλ, ενώ από την Αργεντινή μόνο ο Μέσι βρίσκεται στη σχετική λίστα.

Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στους πάγκους. Ο Τόμας Τούχελ συγκαταλέγεται στους πιο ακριβοπληρωμένους ομοσπονδιακούς τεχνικούς, με ετήσιες αποδοχές περίπου 5,8 εκατ. ευρώ, ενώ ο Λιονέλ Σκαλόνι αμείβεται με περίπου 2,3 εκατ. ευρώ, παρά το γεγονός ότι οδήγησε την «Αλμπισελέστε» στην κορυφή του κόσμου το 2022.

Ωστόσο, όπως έχει αποδείξει πολλές φορές το ποδόσφαιρο, οι αριθμοί δεν εξασφαλίζουν την πρόκριση. Η Αγγλία διαθέτει το ακριβότερο σύνολο, η Αργεντινή όμως κουβαλά την αυτοπεποίθηση της πρωταθλήτριας κόσμου και την εμπειρία μιας ομάδας που ξέρει να κερδίζει τα μεγάλα παιχνίδια. Απόψε, στην Ατλάντα, θα φανεί αν θα επικρατήσει η οικονομική υπεροχή ή το DNA των πρωταθλητών.

Κατηγορίες

World Cup 2026

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