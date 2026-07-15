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«Πυρ και μανία» με την Εθνική Ολλανδίας στην Μπαρτσελόνα!

ΓΗΠΕΔΟ

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«Πυρ και μανία» με την Εθνική Ολλανδίας στην Μπαρτσελόνα!

Οι άνθρωποι της καταλανικής ομάδας είναι εξαγριωμένοι με την Εθνική Ολλανδίας αφού ο Ντε Γιονγκ επέστρεψε με σοβαρό τραυματισμό.

Σύμφωνα με τη Marca, κατά τη διάρκεια των καθιερωμένων ιατρικών και εργομετρικών εξετάσεων των Καταλανών, ο Φρένκι Ντε Γιονγκ φάνηκε πως αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα στο γόνατο, χωρίς όμως να υπάρχει ακόμη κάτι επίσημο για το διάστημα της απουσίας του.

Πιο συγκεκριμένα, αναφορικά με τις πρώτες πληροφορίες, υπάρχει έντονη ανησυχία στο στρατόπεδο των Μπλαουγκράνα, αφού οι εκτιμήσεις είναι... δυσοίωνες. Υπάρχει φόβος ακόμα και για μεγάλη ζημιά, που θα αφήσει τον μέσο των Οράνιε έως και τέσσερις μήνες εκτός αγωνιστικής δράσης.

Ο 29χρονος παίκτης θα υποβληθεί σε νέες απαραίτητες εξετάσεις, ούτως ώστε να γνωστοποιηθεί με απόλυτη βεβαιότητα το μέγεθος του προβλήματος. Σε κάθε περίπτωση, ο Φλικ και οι συνεργάτες του δεν μπορούν να είναι ήρεμοι, καθώς πρόκειται για ένα άκρως σημαντικό εργαλείο των Πρωταθλητών Ισπανίας.

Σύμφωνα με της AS, στην Μπαρτσελόνα είναι έξαλλοι με τους γιατρούς της Ολλανδίας και τον Ρόναλντ Κούμαν, καθώς ο διεθνής μέσος δεν είχε επιστρέψει πλήρως από τον προηγούμενο τραυματισμό που τον ταλάνιζε και στο Μουντιάλ έπαιξε με ενέσεις στους δύο τελευταίους αγώνες για τις Τουλίπες.

gazzetta.gr

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ΔΙΕΘΝΗ

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