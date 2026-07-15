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Με Κάλια Παπαδοπούλου για ακόμη μία τριετία η ΑΕΛ

ΓΗΠΕΔΟ

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Με Κάλια Παπαδοπούλου για ακόμη μία τριετία η ΑΕΛ

Συνεχίζει στο πηδάλιο της καλαθοσφαιρικής ομάδας μέχρι το 2029.

Με την αρχιτέκτονα των τελευταίων επιτυχιών θα συνεχίσει η μπασκετική ΑΕΛ την πορεία της. Ο λόγος για την Κάλια Παπαδοπούλου, που έδωσε τα χέρια με τη διοίκηση και θα παραμείνει στ πηδάλιο της τεχνικής ηγεσίας για ακόμη τρία χρόνια.

Υπό την καθοδήγηση της Κάλιας Παπαδοπούλου κατακτήθηκε το κύπελλο και γενικά η ΑΕΛ επέστρεψε στους τίτλους μετά από 17 χρόνια. 

Η ανακοίνωση: «Η TRIA EKA ΑΕΛ BC βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την επέκταση της συνεργασίας της για τις επόμενες τρείς (3) σεζόν με την προπονήτρια της ανδρικής ομάδας, *Κάλια Παπαδοπούλου. *

Η ανανέωση αυτή αποτελεί φυσική συνέχεια μιας σχέσης που βασίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη, τον κοινό τρόπο σκέψης και το κοινό όραμα για το μέλλον της ομάδας. Παράλληλα, επιβεβαιώνει τη σταθερή βούληση της διοίκησης να συνεχίσει να επενδύει στη συνέπεια, τη σταθερότητα και τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη.

Τα τελευταία τέσσερα χρόνια, η Κάλια Παπαδοπούλου έχει γράψει το δικό της ξεχωριστό κεφάλαιο στην ιστορία της ΑΕΛ, οδηγώντας την ομάδα σε μία από τις πιο επιτυχημένες περιόδους των τελευταίων δεκαπέντε χρόνων.

Υπό την τεχνική της καθοδήγηση, η ομάδα:

  • Προκρίθηκε στον τελικό της Βαλκανικής Λίγκας BIBL.
  • Επέστρεψε, ύστερα από 15 χρόνια, σε δύο διαδοχικά Playoffs του Πρωταθλήματος κατακτώντας την 3η θέση.
  • Προκρίθηκε σε δύο Final Four Κυπέλλου.
  • Κατέκτησε το Κύπελλο Κύπρου της αγωνιστικής περιόδου 2025-2026, επαναφέροντας την ΑΕΛ στους τίτλους μετά από 17 ολόκληρα χρόνια.

Πέραν όμως από τις διακρίσεις και τα αποτελέσματα, η μεγαλύτερη παρακαταθήκη της είναι η νοοτροπία που έχει εμφυσήσει στην ομάδα. Με σκληρή δουλειά, επαγγελματισμό, πειθαρχία και αστείρευτο πάθος, δημιούργησε ένα σύνολο με χαρακτήρα, αγωνιστική ταυτότητα και νοοτροπία νικητή, κερδίζοντας τον σεβασμό ολόκληρης της κυπριακής καλαθοσφαίρισης.

Η συνέχιση της συνεργασίας μας μέχρι το καλοκαιρι του 2029 αποτελεί ακόμη ένα σημαντικό βήμα στην υλοποίηση του στρατηγικού μας πλάνου. Με πίστη στις δυνατότητές μας και ξεκάθαρους στόχους, συνεχίζουμε να χτίζουμε μια ομάδα που θα πρωταγωνιστεί σε Κύπρο και Ευρώπη, διατηρώντας την ΑΕΛ εκεί όπου ανήκει: στην κορυφή.

Κάλια, σου ευχόμαστε υγεία και ακόμη περισσότερες επιτυχίες. Είμαστε βέβαιοι ότι τα καλύτερα βρίσκονται ακόμη μπροστά μας.

Μαζί συνεχίζουμε.

Μαζί χτίζουμε το μέλλον της Βασίλισσας».

Κατηγορίες

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑΚυπρος

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