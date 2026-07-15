Ντεσάμπ, μια γλυκόπικρη αποχώρηση μετά από 14 εξαιρετικά χρόνια

Ο Ντιντιέ Ντεσάμπ δεν θα εγκαταλείψει τη θέση του ως προπονητής της εθνικής ομάδας της Γαλλίας με έναν τρίτο τίτλο Παγκοσμίου Κυπέλλου, αλλά αυτή η γλυκόπικρη αποχώρηση δεν θα επισκιάσει τα 14 εξαιρετικά χρόνια του στο τιμόνι των «Μπλε».

Ο 57χρονος προπονητής θα αποχαιρετήσει τους «Μπλε» μετά τον αγώνα για την τρίτη θέση το Σάββατο στο Μαϊάμι εναντίον του ηττημένου του αγώνα Αγγλία-Αργεντινή.

Ανεξάρτητα από την έκβαση αυτού του αγώνα, θα συνδεθεί για πάντα με τη δεύτερη νίκη της Γαλλίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο (2018) και θα έχει καταφέρει να αναβιώσει μια ομάδα που είχε περάσει δύσκολες στιγμές μετά το φιάσκο του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2010.

Αναλαμβάνοντας τα ηνία το 2012, ανοικοδόμησε υπομονετικά την Εθνική Γαλλίας, τούβλο-τούβλο, με συνεπή πρόοδο: έναν πολλά υποσχόμενο προημιτελικό στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2014 στη Βραζιλία, έναν απογοητευτικό τελικό στο Euro 2016 εντός έδρας, νίκη στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2018 στη Ρωσία, πριν φτάσει κοντά σε ένα νταμπλ το 2022 στο Κατάρ.

Σε αυτή τη λίστα πρέπει επίσης να προστεθεί ένας τίτλος Nations League που κατακτήθηκε το 2021 και μια συμμετοχή στα ημιτελικά του Euro 2024.

Απίστευτη συνέπεια στην κορυφή του διεθνούς ποδοσφαίρου. Ο αποκλεισμός στη φάση των 16 στο Euro 2021, στα πέναλτι, εναντίον της Ελβετίας, είναι επομένως το μόνο πραγματικό πλήγμα της εποχής του Ντεσάμπ.

Μια επιθετική αρμάδα

Ενώ ήθελε να αφήσει τους «Μπλε» στην κορυφή, το τέταρτο Παγκόσμιο Κύπελλό του τελείωσε στον ημιτελικό εναντίον της Ισπανίας (2-0), της μόνης ομάδας εναντίον της οποίας δεν μπορούσε να βρει τρόπο να νικήσει. Αλλά θα έχει την παρηγοριά ότι κράτησε τη Γαλλία ανάμεσα στις ελίτ χώρες για τόσα χρόνια.

Κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου της Βόρειας Αμερικής, ο πραγματιστής προπονητής, υποστηρικτής του συνεχούς ελέγχου, βασίστηκε σε μια απαράμιλλη επιθετική αρμάδα με το μαγικό τρίο των Εμπαπέ, Ντεμπελέ και Ολίζε, ενώ έδωσε στους επιθετικούς του ασυνήθιστη ελευθερία.

Πληγωμένος από την κριτική μετά τον αποκλεισμό από την Ισπανία (2-1) στον ημιτελικό του Euro 2024 στη Γερμανία -ένα τουρνουά στο οποίο η επιθετική του δράση ήταν μέτρια (μόνο 4 γκολ σε έξι αγώνες, συμπεριλαμβανομένου ενός πέναλτι και δύο αυτογκόλ)- ο προπονητής της Εθνικής Γαλλίας επανεξέτασε τον σχηματισμό του.

Ο Ντεσάμπ αφιέρωσε χρόνο για να προσαρμόσει ό,τι δεν λειτουργούσε και αναζωογόνησε την ομάδα του, ενσωματώνοντας κυρίως έξι αργυρούς Ολυμπιονίκες από το Παρίσι 2024, με τον Ολίζε να ηγείται της επίθεσης.

Ακόμα και με το κόστος της θυσίας της ισορροπίας της ομάδας του, μια πτυχή στην οποία σπάνια έχει κάνει συμβιβασμούς σε όλη την προπονητική του καριέρα, σαν αληθινός μαθητής του Εμέ Ζακέ, του προπονητή των πρωταθλητών του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 1998.

Το πιο εντυπωσιακό ρεκόρ

«Μπορούμε να παίξουμε με τέσσερις επιθετικούς, αν έχουμε την μπάλα δεν υπάρχει πρόβλημα. Ο στόχος είναι να δημιουργήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα προβλήματα για την αντίπαλη ομάδα», δήλωσε στις 25 Μαρτίου. «Η γαλλική ομάδα είναι μια επιθετική ομάδα. Έχει αυτή την ικανότητα να δημιουργεί ευκαιρίες. Αυτό είναι σημαντικό. Πρέπει να διατηρήσουμε αυτή την ικανότητα να ασκούμε πίεση στην αντίπαλη ομάδα και να σκοράρουμε γκολ», τόνισε επίσης κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Φυσικός διεκδικητής του τίτλου, ο Ντεσάμπ δεν θα προσθέσει τρίτο αστέρι στο ρεκόρ του, αλλά παραμένει το πιο εντυπωσιακό στο γαλλικό ποδόσφαιρο. Η τελευταία του σεζόν σημαδεύτηκε επίσης από τον θάνατο της μητέρας του την επόμενη μέρα από τη νίκη με 3-0 εναντίον του Ιράκ στη Φιλαδέλφεια, που τον ανάγκασε να εγκαταλείψει τις ΗΠΑ για να παραστεί στην κηδεία στη Γαλλία. Αυτό το γεγονός ενίσχυσε περαιτέρω τον δεσμό της ομάδας, όπως επιβεβαίωσε ο Αντριέν Ραμπιό μία ημέρα πριν από τον ημιτελικό.

«Εκτός γηπέδου τα πράγματα πάνε πολύ καλά και νομίζω ότι αυτό είναι ένα μεγάλο μέρος αυτής της επιτυχίας. Υπάρχουν επίσης πράγματα που μας έχουν φέρει πιο κοντά, για παράδειγμα, οι δυσκολίες που αντιμετώπισε και ο προπονητής, γνωρίζοντας ότι αυτή είναι και η τελευταία του διοργάνωση στο τιμόνι της Εθνικής», εξήγησε.

Με την εποχή του Ντεσάμπ να πλησιάζει στο τέλος της, όλα τα βλέμματα είναι τώρα στραμμένα στον Ζινεντίν Ζιντάν. Το γαλλικό αθλητικό είδωλο, ο οποίος έγινε επιτυχημένος προπονητής με τη Ρεάλ Μαδρίτης (τρεις τίτλους Champions League από το 2016 έως το 2018), αναμένεται να αναλάβει σύντομα τα ηνία και να καταλάβει τη θέση που ονειρευόταν για τόσο καιρό.

Με τη βαριά ευθύνη να μην σπαταλήσει την τρομερή κληρονομιά που άφησε ο ένδοξος προκάτοχός του.

ΑΠΕ - ΜΠΕ