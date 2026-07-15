Επενδύουν πολλά στον Μαρκίνιος

Τη σεζόν 2023-24 που ο ΑΠΟΕΛ πήρε το πρωτάθλημα, ο Μαρκίνιος είχε τεράστια συμβολή. Τόσο με τα γκολ του (10) όσο και με τις ασίστ του (7).

Ωστόσο έμεινε... εκεί και αφού δεν είχε καλές παρουσίες στις μετέπειτα σεζόν. Ειδικά πέρσι, από ένα διάστημα και μετά, όπου υπήρχε «κόντρα» με τον Πάμπλο Γκαρσία και δεν έπαιζε.

Σίγουρα είναι ένα γρανάζι που πρέπει να μπει ξανά σε... λειτουργία. Ο Νίκος Παπαδόπουλος καλείται να βρει το κουμπί του και να γίνει ο Βραζιλιάνος σημείο αναφοράς με θετικό πρόσημο για τους γαλαζοκίτρινους. Επενδύουν πολλά στον Αρχάγγελο πάνω στον 29χρονο ακραίο επιθετικό.

Ερχόμενος τον Ιούλιο του 2022, θα μπει στον 5ο χρόνο φορώντας τη φανέλα του ΑΠΟΕΛ. Κατέγραψε ως τώρα 136 συμμετοχές με 27 γκολ και 16 ασίστ.

Χ.Χ