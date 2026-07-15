Οι «εκλεκτοί» Τούχελ και Σκαλόνι στο... ραντεβού με έπαθλο τον τελικό

Με όλα τα... όπλα τους κατεβαίνουν στον αγωνιστικό χώρο, Αγγλία και Αργεντινή στον δεύτερο ημιτελικό που θα αναδείξει την ομάδα που θα τεθεί αντιμέτωπη με την Ισπανία (19/07, 22:00), στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Ο Τόμας Τούχελ παρατάσσει τους: Πίκφορντ, Τζέιμς, Στόουνς, Γκέχι, Σπενς, Άντερσον, Ράις, Μπέλιγχαμ, Ρότζερς, Γκόρντον, Κέιν.

Από την άλλη ο Σκαλόνι χρησιμοποιεί τους: Μαρτίνες, Μολίνα, Ρομέρο, Λισάντρο Μαρτίνες, Ταλιαφίκο, Παρέδες, Μακ Άλιστερ, Έντσο Φερνάντες, Άλβαρες, Σιμεόνε, Μέσι.