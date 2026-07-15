Στη Θεσσαλονίκη για να υπογράψει στον ΠΑΟΚ ο Χατζηδιάκος

Στην τελική της ευθεία μπήκε η μεταγραφή του Παντελή Χατζηδιάκου στον ΠΑΟΚ!

Ο Έλληνας κεντρικός αμυντικός αναμένεται στη Θεσσαλονίκη την Πέμπτη (16/07) στις 19:00 το απόγευμα, με πτήση από την Κοπεγχάγη για να ολοκληρωθεί και τυπικά η μετακίνησή του στους «ασπρόμαυρους».

Ο «δικέφαλος του Βορρά» είχε έρθει συμφωνία τόσο με την πλευρά του παίκτη, όσο και με την ίδια την Κοπεγχάγη ωστόσο είχαν καθυστερήσει οι τελικές εξελίξεις τα τελευταία 24ωρα.

Παρόλα αυτά ξεπεράστηκαν όλα τα εμπόδια και στον ΠΑΟΚ περιμένουν τον 29χρονο στόπερ, που θα βάλει την υπογραφή του σε συμβόλαιο για τρία χρόνια.

Αυτή θα είναι η δεύτερη μεταγραφή κεντρικού αμυντικού για τον ΠΑΟΚ το φετινό καλοκαίρι, μετά από εκείνη του Αρίτζ Ελουστόντο.