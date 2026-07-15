ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ανακοίνωσε καταρχήν συμφωνία με τον Σάστρε ο ΑΠΟΕΛ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ανακοίνωσε καταρχήν συμφωνία με τον Σάστρε ο ΑΠΟΕΛ

Η συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ αφού ολοκληρωθούν με επιτυχία οι απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις

Καταρχήν συμφωνία με τον Σάστρε ανακοίνωσε ο ΑΠΟΕΛ. Η ομάδα της πρωτεύουσας τα βρήκε σε όλα με τον 29χρονο δεξιό ακραίο αμυντικό, εξέλιξη η οποία ήταν γνωστή της τελευταίες μέρες.

Αναλυτικά: Ο ΑΠΟΕΛ ανακοινώνει ότι έχει καταλήξει σε καταρχήν συμφωνία με τον Ισπανό ποδοσφαιριστή Joan Sastre.

Η συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ αφού ολοκληρωθούν με επιτυχία οι απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Ο Joan Sastre γεννήθηκε στις 30 Απριλίου 1997 στην Ισπανία, αγωνίζεται ως δεξιός ακραίος αμυντικός και αποτελεί προϊόν των ακαδημιών της Mallorca. Με την πρώτη ομάδα της Mallorca κατέγραψε 122 συμμετοχές, σημειώνοντας 4 γκολ και μοιράζοντας 6 ασίστ, συμβάλλοντας στην άνοδο του συλλόγου στη La Liga.

Το 2022 μεταγράφηκε στον ΠΑΟΚ, αρχικά ως δανεικός και στη συνέχεια με κανονική μεταγραφή. Με την ομάδα της Θεσσαλονίκης πραγματοποίησε συνολικά 119 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, πετυχαίνοντας 7 γκολ και καταγράφοντας 10 ασίστ, ενώ πανηγύρισε την κατάκτηση του πρωταθλήματος Ελλάδας τη σεζόν 2023-2024.

Καλωσορίζουμε τον Joan στην οικογένεια του ΑΠΟΕΛ και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία με τη γαλαζοκίτρινη φανέλα.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΑΠΟΕΛ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Οι πρωταθλήτριες Ευρώπης και Λατινικής Αμερικής αντιμέτωπες για πρώτη φορά σε τελικό Μουντιάλ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Έκανε και πάλι το... θαύμα της η Αργεντινή και με νέα επική ανατροπή στον τελικό για να υπερασπιστεί το στέμμα της

World Cup 2026

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Επιβεβαίωσε τα προγνωστικά η Καϊράτ και πρώτο «εμπόδιο» για την Ομόνοια στο Champions League

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ο Τσάμπι Αλόνσο δίνει μια δεύτερη ευκαιρία στον Τζάκσον

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η Ζαλγκίρις επαναπάτρισε τον Βαλαντσιούνας!

EUROLEAGUE

|

Category image

Δεν... παίζει μόνη για τον Μάνου Κονέ η Γιουνάιτεντ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Άσφαιρη ισοπαλία για την ΑΕΚ απέναντι στη Φίτεσε

Ελλάδα

|

Category image

Γέμισαν τα άκρα σε άμυνα και επίθεση

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Φινάλε στα φιλικά με «βαριά» ήττα για τον Παναθηναϊκό

Ελλάδα

|

Category image

Θα χρειαστεί τις «παλιές καραβάνες» ο Ελ Μαέστρο

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Δύο στα δύο στο Athens Open η Σάκκαρη και... προημιτελικά

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Οι «εκλεκτοί» Τούχελ και Σκαλόνι στο... ραντεβού με έπαθλο τον τελικό

World Cup 2026

|

Category image

Aυξημένες οι πιθανότητες ανανέωσης του Ντόρσεϊ με τον Ολυμπιακό

EUROLEAGUE

|

Category image

Ντεσάμπ, μια γλυκόπικρη αποχώρηση μετά από 14 εξαιρετικά χρόνια

World Cup 2026

|

Category image

Με Κάλια Παπαδοπούλου για ακόμη μία τριετία η ΑΕΛ

Κύπρος

|

Category image

Διαβαστε ακομη