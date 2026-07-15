ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Στο κατώφλι της πιο ξεχωριστής λίστας του παγκόσμιου ποδοσφαίρου o Ρόδρι

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Στο κατώφλι της πιο ξεχωριστής λίστας του παγκόσμιου ποδοσφαίρου o Ρόδρι

Θα έχει ακόμη μεγαλύτερο κίνητρο για να κατακτήσει το Μουντιάλ

Αναμφίβολα, ο Ρόδρι ήταν ένας από τους πρωταγωνιστές της Ισπανίας στη μεγάλη νίκη με 2-0 επί της Γαλλίας, που της έδωσε το πρώτο εισιτήριο για τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου (19/07).

Ο μέσος της «ρόχα» πραγματοποίησε σπουδαία εμφάνιση, βοηθώντας την ομάδα του να πάρει την πρόκριση για το ματς που θα κρίνει τον νέο παγκόσμιο πρωταθλητή.

Εκεί, ο ίδιος ο Ρόδρι θα έχει ακόμη μεγαλύτερο κίνητρο για να κατακτήσει το Μουντιάλ, αφού, αν συμβεί αυτό, θα βάλει το όνομά του σε μία από τις πιο ξεχωριστές λίστες του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Και αυτό διότι θα γίνει ο 11ος παίκτης που θα έχει στην τροπαιοθήκη του Παγκόσμιο Κύπελλο, Champions League και Χρυσή Μπάλα! Οι 10 που το έχουν καταφέρει έως τώρα είναι οι Μέσι, Ντεμπελέ, Ζιντάν, Μπόμπι Τσάρλτον, Ροναλντίνιο, Κακά, Ριβάλντο, Γκερντ Μίλερ, Μπεκενμπάουερ και Ρόσι.

 

Κατηγορίες

World Cup 2026

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Οι πρωταθλήτριες Ευρώπης και Λατινικής Αμερικής αντιμέτωπες για πρώτη φορά σε τελικό Μουντιάλ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Έκανε και πάλι το... θαύμα της η Αργεντινή και με νέα επική ανατροπή στον τελικό για να υπερασπιστεί το στέμμα της

World Cup 2026

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Επιβεβαίωσε τα προγνωστικά η Καϊράτ και πρώτο «εμπόδιο» για την Ομόνοια στο Champions League

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ο Τσάμπι Αλόνσο δίνει μια δεύτερη ευκαιρία στον Τζάκσον

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η Ζαλγκίρις επαναπάτρισε τον Βαλαντσιούνας!

EUROLEAGUE

|

Category image

Δεν... παίζει μόνη για τον Μάνου Κονέ η Γιουνάιτεντ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Άσφαιρη ισοπαλία για την ΑΕΚ απέναντι στη Φίτεσε

Ελλάδα

|

Category image

Γέμισαν τα άκρα σε άμυνα και επίθεση

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Φινάλε στα φιλικά με «βαριά» ήττα για τον Παναθηναϊκό

Ελλάδα

|

Category image

Θα χρειαστεί τις «παλιές καραβάνες» ο Ελ Μαέστρο

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Δύο στα δύο στο Athens Open η Σάκκαρη και... προημιτελικά

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Οι «εκλεκτοί» Τούχελ και Σκαλόνι στο... ραντεβού με έπαθλο τον τελικό

World Cup 2026

|

Category image

Aυξημένες οι πιθανότητες ανανέωσης του Ντόρσεϊ με τον Ολυμπιακό

EUROLEAGUE

|

Category image

Ντεσάμπ, μια γλυκόπικρη αποχώρηση μετά από 14 εξαιρετικά χρόνια

World Cup 2026

|

Category image

Με Κάλια Παπαδοπούλου για ακόμη μία τριετία η ΑΕΛ

Κύπρος

|

Category image

Διαβαστε ακομη