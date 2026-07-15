Στο κατώφλι της πιο ξεχωριστής λίστας του παγκόσμιου ποδοσφαίρου o Ρόδρι

Αναμφίβολα, ο Ρόδρι ήταν ένας από τους πρωταγωνιστές της Ισπανίας στη μεγάλη νίκη με 2-0 επί της Γαλλίας, που της έδωσε το πρώτο εισιτήριο για τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου (19/07).

Ο μέσος της «ρόχα» πραγματοποίησε σπουδαία εμφάνιση, βοηθώντας την ομάδα του να πάρει την πρόκριση για το ματς που θα κρίνει τον νέο παγκόσμιο πρωταθλητή.

Εκεί, ο ίδιος ο Ρόδρι θα έχει ακόμη μεγαλύτερο κίνητρο για να κατακτήσει το Μουντιάλ, αφού, αν συμβεί αυτό, θα βάλει το όνομά του σε μία από τις πιο ξεχωριστές λίστες του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Και αυτό διότι θα γίνει ο 11ος παίκτης που θα έχει στην τροπαιοθήκη του Παγκόσμιο Κύπελλο, Champions League και Χρυσή Μπάλα! Οι 10 που το έχουν καταφέρει έως τώρα είναι οι Μέσι, Ντεμπελέ, Ζιντάν, Μπόμπι Τσάρλτον, Ροναλντίνιο, Κακά, Ριβάλντο, Γκερντ Μίλερ, Μπεκενμπάουερ και Ρόσι.