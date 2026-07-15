Έμαθαν αντιπάλους στην Ευρώπη οι κυπριακές ομάδες του Χάντμπολ

Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη (14/7) η κλήρωση του Α' Γύρου του EHF EUROPEAN CUP, τρίτης τη τάξει Ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, στην οποία η Κύπρος εκπροσωπείται φέτος από έξι ομάδες: τρεις ανδρικές και τρεις γυναικείες. Είναι οι περισσότερες που έχουν εκπροσωπήσει ποτέ το κυπριακό χάντμπολ στην Ευρώπη, σε μια χρονιά.

ΑΝΔΡΕΣ

Sabbianco Ανόρθωση Αμμοχώστου

Παρνασσός Στροβόλου

ΑΛΣ Ομόνοια 29Μ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Ε.Ν. Αθηένου

Μαυρομμάτης Αγίου Παύλου

ΑΠΟΕΛ ΚΝ Αγ. Τριμιθιάς

Στον Α' Γύρο ο Παρνασσός θα παίξει με την Gorenje Velenje (Σλοβενία) και η πρωτάρα Ομόνοια 29Μ με την Granitas-Karys (Λιθουανία). Τα πρώτα παιχνίδια γίνουν 12-13 Σεπτεμβρίου και οι ρεβάνς μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου.

Στις Γυναίκες, η ΕΝ Αθηένου παίζει με την Πορτογαλική C.J. Almeida Garrett, o Μαυρομμάτης Αγίου Παύλου με την Cascada HC Garliava (Λιθουανία) και ο ΑΠΟΕΛ ΚΝ Αγ. Τριμιθιάς με την Τουρκική Kur. Πλην της ΕΝ Αθηένου, οι άλλες δύο ομάδες πρώτη φορά παίζουν Ευρώπη.

Τα πρώτα παιχνίδια θα διεξαχθούν 3-4 Οκτωβρίου και οι ρεβάνς έως μια βδομάδα αργότερα.

H Sabbianco Ανόρθωση Αμμοχώστου προκρίνεται απευθείας στο Β' Γύρο και θα μάθει αντίπαλο αργότερα.