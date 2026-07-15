Η απόφαση-γέφυρα της ΚΟΠ για τα δικαστικά όργανα και το «μπλόκο» δύο μεγάλων ομάδων

Η παρουσία του αθλητικού δικαστή Αριστοτέλη Βρυωνίδη και του πειθαρχικού εισαγγελέα Στέλιου Νικολάου στη χθεσινή συνέντευξη Τύπου της ΚΟΠ, με σκοπό τον απολογισμό του Χάρη Λοϊζίδη για τον έναν χρόνο ανάληψης της προεδρίας της ομοσπονδίας, εύλογα δημιούργησε διάφορους συνειρμούς για την παραμονή τους στις θέσεις που κατέχουν.

Και όχι τυχαία. Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας μας, το σκεπτικό των ιθυνόντων της ομοσπονδίας είναι να παραμείνουν αμφότεροι στις θέσεις τους για έναν ακόμη χρόνο, ώστε να συμπεριληφθούν στη νέα δομή των επιτροπών που θα συσταθούν.

Βάσει της πρόσφατης ανακοίνωσης της ΚΟΠ, ο θεσμός του Αθλητικού Δικαστή θα αντικατασταθεί από τριμελή Δικαστική Επιτροπή, η οποία θα εκδικάζει τις υποθέσεις που παραπέμπονται ενώπιόν της.

Επιπλέον, ο θεσμός του Πειθαρχικού Εισαγγελέα θα δώσει τη θέση του σε τριμελή Εισαγγελική Επιτροπή, τα μέλη της οποίας θα ετοιμάζουν τις παραπομπές προς εκδίκαση.

Ο λόγος πίσω από αυτό το σκεπτικό της ΚΟΠ, όπως εκφράστηκε κατά τη διάρκεια των συζητήσεων, είναι να διασφαλιστεί μια ομαλή μετάβαση στη νέα εποχή των πειθαρχικών και δικαστικών οργάνων.

Ωστόσο, με το ενδεχόμενο αυτό διαφωνούν κάθετα η ΑΕΛ και η Ομόνοια, ζητώντας από τώρα την εξαίρεση των Βρυωνίδη και Νικολάου.

Οι συζητήσεις θα συνεχιστούν το αμέσως επόμενο διάστημα με σκοπό την εξεύρεση κοινής φόρμουλας ανάμεσα στα σωματεία, ενώ η οριστική απόφαση θα ληφθεί από το διοικητικό συμβούλιο της ομοσπονδίας.