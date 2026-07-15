«Δεν πίστευα ότι μπορεί να μοιάζω σε άνδρα»

Η νεαρή Ρωσίδα, που εργάζεται ως μοντέλο και μοιάζει εντυπωσιακά με τον Ερλινγκ Χάαλαντ, δήλωσε στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων (AFP) ότι αντιμετωπίζει την κατάσταση με ψυχραιμία, μετά από μια περίοδο σύγχυσης, που προκλήθηκε από σχόλια αγαπημένων της προσώπων.

«Στην αρχή, ειλικρινά δεν καταλάβαινα πώς θα μπορούσα να μοιάζω με άντρα και ειδικότερα με ποδοσφαιριστή. Αλλά μετά άρχισα να το διασκεδάζω και τώρα είμαι απόλυτα εντάξει με αυτό», δήλωσε η Αναστασία Κοστρομιτίνα σε συνέντευξη που παραχώρησε από την Μόσχα.

Με το ψηλό μέτωπό της, την φαρδιά μύτη, τα σαρκώδη χείλη, τα βαθιά μπλε μάτια και τα μακριά ξανθά μαλλιά, το πρόσωπό της πράγματι έχει πολλά όμοια χαρακτηριστικά με αυτό του Νορβηγού επιθετικού της Μάντσεστερ Σίτι.

Οπως εξήγησε, τα τελευταία τέσσερα χρόνια, οι φίλοι και η οικογένειά της διασκέδαζαν με αυτό. Αλλά μόνο όταν ο Χάαλαντ έγινε ένα από τα αγαπημένα πρόσωπα των φιλάθλων στο Παγκόσμιο Κύπελλο, χάρη στα πολυάριθμα αστεία για τις εκφράσεις του προσώπου του, η 24χρονη Αναστασία Κοστρομιτίνα αποφάσισε να αναγνωρίσει δημόσια την ομοιότητα.

Ένα σύντομο βίντεο που δημοσιεύτηκε στο Instagram στις 5 Ιουλίου την δείχνει να αναπαράγει πιστά ένα χαμόγελο, ένα βλέμμα, μια γκριμάτσα και ένα μουτρωμένο ύφος που είναι σχεδόν... εμβληματικά για τον Χάαλαντ. Η ανάρτηση έχει λάβει έκτοτε πάνω από 6 εκατομμύρια likes, ενώ η Κοστρομιτίνα βίωσε αυτή την ξαφνική viral εμφάνιση ως «όνειρο» και αποδίδει αυτήν την επιτυχία, εκτός από την αναμφισβήτητη σωματική τους ομοιότητα, στο δικό της ταλέντο να μιμείται τις εκφράσεις του Χάαλαντ.

«Νομίζω ότι είμαι αρκετά καλή στο να τις αναπαράγω, ειδικά επειδή δεν χρειάζεται πραγματικά να προσπαθήσω», λέει, πριν παραδεχθεί γελώντας, ότι ελπίζει πως ο «Έρλινγκ θα δει το βίντεό της και ίσως και να γελάσει μαζί του».

Ούσα οπαδός της Νορβηγίας, η νεαρή Ρωσίδα είναι «απογοητευμένη» που οι Σκανδιναβοί έχασαν στον προημιτελικό από την Αγγλία. Τώρα ελπίζει ότι η καριέρα του Χάαλαντ θα συνεχιστεί «με επιτυχία» και ότι αυτός θα παραμείνει «ακριβώς όπως είναι».

«Ο Έρλινγκ δεν προσπαθεί να ποζάρει για τις κάμερες», παρατηρεί και συνεχίζει: «Μαζί του, όλα συμβαίνουν φυσικά. Έχει πολύ ωραίες εκφράσεις προσώπου, γνήσια συναισθήματα, είναι κουλ, και αυτό είναι που ελκύει τους ανθρώπους».