Απέσυρε την πρόταση για Τολιόπουλο o ΠΑΟΚ

Ο Βασίλης Τολιόπουλος βρέθηκε στο επίκεντρο των μεταγραφικών συζητήσεων το τελευταίο διάστημα έχοντας προσελκύσει το ενδιαφέρον τόσο του ΠΑΟΚ, όσο και του Άρη, ενώ παράλληλα δεσμεύτεται με συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο ΠΑΟΚ ήταν η ομάδα που είχε προσεγγίσει τόσο τον παίκτη όσο και τους «πράσινους» με το πιο ελκυστικό πακέτο αποδών, ωστόσο ο δικέφαλος του βορρά αποφάσισε να βγει εκτός παιχνιδιού διεκδίκησης και να αποσύρει την πρότασή του για να αποκτήσει τον Έλληνα γκαρντ.

Με τις τελευταίες εξελίξεις, λοιπόν, το ρόστερ του ΠΑΟΚ έχει ουσιαστικά ολοκληρωθεί, ενώ εάν η ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι προχωρούσε σε μία τέτοια κίνηση θα δημιουργούσε σύγχυση στην περιφερειακή γραμμή που είναι ήδη πλήρης.

Ο Άρης παραμένει στο παιχνίδι της διεκδίκησης του Τολιόπουλου θέλοντας να δει τον αρχηγό του να επιστρέφει στην ομάδα, ωστόσο δεν έχει καταθέσει την καλύτερη οικονομικά πρόταση. Τα μεγέθη από πλευράς «κίτρινων» αγγίζουν τις 700 χιλιάδες, ποσό που απέχει από την τιμή που έχει θέσει ο Παναθηναϊκός, δηλαδή το 1.5 εκατομμύριο.