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Κρίσιμη συνάντηση Πέρεθ με Βινίσιους για το νέο συμβόλαιο

ΓΗΠΕΔΟ

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Κρίσιμη συνάντηση Πέρεθ με Βινίσιους για το νέο συμβόλαιο

Αρχικά ο «Βίνι» εμφανιζόταν αμετακίνητος αλλά πλέον έχει «μαλακώσει».

Ο Βινίσιους Τζούνιορ θα επιστρέψει από τις διακοπές του τις επόμενες ημέρες στην Ισπανία για να συναντηθεί με τον πρόεδρο της Ρεάλ Μαδρίτης, Φλορεντίνο Πέρεθ, για το κρίσιμο θέμα του συμβολαίου του, όπως σχετικά αναφέρει η αθλητική εφημερίδα «AS». Ο 25χρονος σούπερ σταρ φέρεται μετά την πρόσληψη του Ζοσέ Μουρίνιο στην τεχνική ηγεσία της «βασίλισσας» να έχει αναθεωρήσει τη στάση του και να είναι έτοιμος να βάλει την υπογραφή στη διετή επέκταση του συμβολαίου του, μέχρι το καλοκαίρι του 2029.

Αρχικά ο «Βίνι» εμφανιζόταν αμετακίνητος και ζητούσε τις καλύτερες αποδοχές στην ομάδα (πάνω και από τα 17 εκατ. ευρώ που λαμβάνει το χρόνο ο Κιλιάν Μπαπέ) για να βάλει την υπογραφή του, αλλά πλέον έχει «μαλακώσει» και με την παρέμβαση του Πέρεθ είναι έτοιμος να «μαλακώσει» τις απαιτήσεις του, να συζητήσει και να υπογράψει το νέο συμβόλαιο.

Ο Βινίσιους παρουσιάζεται τώρα πιο διαλλακτικός, μειώνοντας τις οικονομικές απαιτήσεις του για να επέλθει συμφωνία με τη διοίκηση. Στόχος της Ρεάλ είναι να κλείσει η συμφωνία μέσα στις επόμενες εβδομάδες, διαφορετικά από την 1η Ιανουαρίου 2027 ο διάσημος άσος θα είναι ελεύθερος να διαπραγματευτεί με οποιονδήποτε σύλλογο.

«Εμπιστεύομαι τον πρόεδρο και ξέρω πως κι αυτός με εμπιστεύεται. Θέλω να μείνω στην ομάδα για πολλά ακόμη χρόνια. Εχουμε εξαιρετικές σχέσεις με τον κ. Πέρεθ και πιστεύω πως τελικά δεν θα υπάρξει πρόβλημα στην υπογραφή των νέων συμβολαίων», είχε δηλώσει ο «Βίνι», μετά την ολοκλήρωση της πορείας της Βραζιλίας στο Μουντιάλ.

ΑΠΕ - ΜΠΕ

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ΔΙΕΘΝΗ

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