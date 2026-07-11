Ο Μπατίστ ξανά στον Παναθηναϊκό

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την επιστροφή του Μάικ Μπατίστ στο «τριφύλλι», ως άμεσος συνεργάτης του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Ο Μπατίστ υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας για τα επόμενα τρία χρόνια και αναλαμβάνει την θέση του assistant coach δίπλα στον κορυφαίο προπονητή.

Ο Μπατίστ έπαιξε στον Παναθηναϊκό σε δύο θητείες (2003-2012 και 2013-2014), κατακτώντας εννέα πρωταθλήματα Ελλάδας, επτά Κύπελλα Ελλάδας και τρεις φορές την EuroLeague. Παράλληλα, είναι ένας άνθρωπος τον οποίο γνωρίζει πολύ καλά ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, καθώς οι δύο τους συνεργάστηκαν στον Παναθηναϊκό για εννιά χρόνια.

Στην προπονητική του καριέρα, ο 49χρονος Μπατίστ, έχει αποτελέσει βοηθός τεχνικών σε ομάδες του NBA (σ.σ. Μπρούκλιν Νετς, Σάρλοτ Χόρνετς, Ορλάντο Μάτζικ, Ουάσινγκτον Γουίζαρντς, Χιούστον Ρόκετς, Τορόντο Ράπτορς).