Οι πέντε ομάδες που διεκδικούν τον ΛεΜπρόν Τζέιμς

Ελεύθερος στα 41 του χρόνια, ο ΛεΜπρόν Τζέιμς αποτελεί ένα από τα πιο περιζήτητα ονόματα στην αγορά του NBA. Σύμφωνα με το ESPN, πέντε ομάδες προηγούνται στην κούρσα για την απόκτησή του. Καθεμία διαθέτει διαφορετικά δομημένο ρόστερ και διαφορετικές πιθανότητες να διακριθεί στα playoffs.

Ο «Βασιλιάς» παρακολουθεί τους διεκδικητές του, οι οποίοι προσπαθούν να τον πείσουν να τους επιλέξει. Ωστόσο, ο ΛεΜπρόν Τζέιμς εξετάζει προσεκτικά τις επιλογές του πριν αποφασίσει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Για τον κορυφαίο σκόρερ στην ιστορία του NBA, ο οποίος αποφάσισε να αποχωρήσει από τους Λέικερς ύστερα από οκτώ σεζόν στο Λος Άντζελες, πέντε ομάδες ξεχωρίζουν σύμφωνα με το ESPN: οι Καβαλίερς, οι Χιτ, οι Σίξερς, οι Τίμπεργουλβς και οι Ουόριορς.

Η γαλλική «L' Équipe» επιχείρησε να αξιολογήσει τους βασικούς «μνηστήρες» του ΛεΜπρόν Τζέιμς, αναλύοντας τα ρόστερ τους και τις πιθανότητες που έχει ο καθένας να διεκδικήσει τον τίτλο με την προσθήκη του:

ΜΑΪΑΜΙ

Το Μαϊάμι, που τερμάτισε 10ο στην Ανατολή και αποκλείστηκε από τη Σάρλοτ στο play-in του 2026, ετοιμάζεται να παρουσιαστεί με σημαντικά ανανεωμένο ρόστερ τη νέα σεζόν.

Η ομάδα έκανε την πιο ηχηρή κίνηση του καλοκαιριού αποκτώντας τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Ως αντάλλαγμα, όμως, αποδυναμώθηκε σημαντικά στην περιφέρεια, παραχωρώντας στους Μπακς τους Τάιλερ Χίρο, Χάιμε Χάκεζ Τζούνιορ και Κασπάρας Γιακουτσιόνις.

Αν ο ΛεΜπρόν επιστρέψει στους Χιτ, όπου αγωνίστηκε από το 2010 έως το 2014, θα μπορούσε να αγωνιστεί είτε ως φόργουορντ είτε ακόμη και ως οργανωτής. Στη φροντ λάιν υπάρχουν ήδη οι Γιάννης Αντετοκούνμπο και Μπαμ Αντεμπάγιο, ενώ ο Άντριου Γουίγκινς ανανέωσε το συμβόλαιό του το καλοκαίρι. Στην περιφέρεια, οι βασικές επιλογές είναι οι Ντέιβιον Μίτσελ και Τιμ Χάρνταγουεϊ Τζούνιορ, όμως υπάρχει προβληματισμός για το spacing, καθώς οι ψηλοί της ομάδας δεν αποτελούν ιδιαίτερη απειλή από μακριά.

ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ

Παρότι οι Καβαλίερς έφτασαν μέχρι τους τελικούς της Ανατολικής Περιφέρειας την περασμένη σεζόν, όπου ηττήθηκαν με 4-0 από τους Νικς, υπάρχει η αίσθηση ότι η ομάδα αδυνατεί να κάνει το επόμενο βήμα.

Η επιστροφή του ΛεΜπρόν Τζέιμς, του κορυφαίου παίκτη στην ιστορία της ομάδας και ανθρώπου που την οδήγησε στον μοναδικό τίτλο της το 2016, θα προσέφερε εμπειρία, προσωπικότητα και νοοτροπία νικητή. Παράλληλα, θα είχε και ισχυρό συναισθηματικό συμβολισμό, καθώς θα επέστρεφε για τρίτη φορά στην ομάδα όπου αγωνίστηκε τις περιόδους 2003-2010 και 2014-2018.

Μέχρι στιγμής, ο βασικός κορμός του Κλίβελαντ έχει παραμείνει σχεδόν αναλλοίωτος. Ο Τζέιμς Χάρντεν δεν ενεργοποίησε την player option του, αλλά βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για νέο πολυετές συμβόλαιο. Ο Ντόνοβαν Μίτσελ ανανέωσε για τέσσερα χρόνια και παραμένει το σημείο αναφοράς στην επίθεση, ενώ στα φτερά υπάρχουν οι Μαξ Στρους και Τζέιλον Τάισον, μετά την αποχώρηση του Ντιν Γουέιντ για τη Φιλαδέλφεια. Στη ρακέτα συνεχίζουν οι Έβαν Μόμπλεϊ και Τζάρετ Άλεν.

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ

Στα χαρτιά, οι Σίξερς ίσως διαθέτουν το πιο ανταγωνιστικό ρόστερ ανάμεσα στους διεκδικητές του ΛεΜπρόν. Η ομάδα απέκτησε τον Τζέιλεν Μπράουν, MVP των τελικών του NBA το 2024 με τους Σέλτικς.

Στην περιφέρεια παραμένει ιδιαίτερα ελκυστικό το δίδυμο των Τάιρις Μάξεϊ και Βι Τζέι Έτζκομπ. Ο ΛεΜπρόν θα μπορούσε να αγωνιστεί στη θέση «4», όπου προστέθηκε και ο Ντιν Γουέιντ, ενώ, εφόσον είναι υγιής, ο Τζόελ Εμπίντ εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους κορυφαίους σέντερ του πρωταθλήματος.

Στα τελευταία playoffs οι Σίξερς αποκλείστηκαν στον δεύτερο γύρο με 4-0 από τους μετέπειτα πρωταθλητές Νικς, έχοντας προηγουμένως αποκλείσει τους Σέλτικς με 4-3. Με τις κινήσεις που πραγματοποίησαν το καλοκαίρι, οι φιλοδοξίες τους για την επόμενη σεζόν φτάνουν μέχρι και την κατάκτηση του τίτλου.

ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΤΕΙΤ

Μεταξύ εκείνων που προσπαθούν να πείσουν τον ΛεΜπρόν να μετακομίσει στους Ουόριορς είναι και ο Στεφ Κάρι. Μια πιθανή συνεργασία των δύο θα έφερνε στο ίδιο στρατόπεδο δύο παίκτες που σημάδεψαν την τελευταία δεκαετία ως αντίπαλοι.

Ο Ντρέιμοντ Γκριν δεν ενεργοποίησε την player option του, αλλά, σύμφωνα με το ESPN, αυτό έγινε κυρίως για να αποκτήσει η ομάδα μεγαλύτερη ευελιξία στο salary cap ώστε να μπορέσει να αποκτήσει τον στενό του φίλο. Το αμερικανικό μέσο αναφέρει επίσης ότι οι Ουόριορς εξετάζουν και την περίπτωση του Άντονι Ντέιβις, εφόσον καταφέρουν να αποδεσμευτούν από τον τραυματία Τζίμι Μπάτλερ.

Ο Κρίσταπς Πορζίνγκις ανανέωσε πρόσφατα το συμβόλαιό του, ενώ ο 23χρονος Μπράντιν Ποντζιέμσκι θα ήταν ο μοναδικός παίκτης της πιθανής βασικής πεντάδας κάτω των 30 ετών.

Παρά τα μεγάλα ονόματα, υπάρχουν αμφιβολίες για το κατά πόσο το Γκόλντεν Στέιτ μπορεί να διακριθεί σε μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική Δυτική Περιφέρεια, απέναντι σε ομάδες με τόσο δυνατές άμυνες όπως οι Σπερς και οι Θάντερ. Την περασμένη σεζόν οι Ουόριορς δεν κατάφεραν καν να προκριθούν στα playoffs.

ΜΙΝΕΣΟΤΑ

Οι Τίμπεργουλβς βρίσκονται εδώ και χρόνια μεταξύ των ισχυρών ομάδων της Δύσης, όμως αναζητούν το βήμα που θα τους μετατρέψει σε πραγματικούς διεκδικητές του τίτλου.

Για να πλαισιώσουν τον Άντονι Έντουαρντς, απέκτησαν τον ΛαΜέλο Μπολ. Παράλληλα, παραχώρησαν τον Τζούλιους Ραντλ ώστε να εξοικονομήσουν χώρο στο salary cap και να μπορέσουν να ανανεώσουν το συμβόλαιο του Άγιο Ντοσούνμου. Ο Τζέιντεν ΜακΝτάνιελς αποτελεί αξιόπιστη λύση στις θέσεις «3» και «4», ενώ ο Ρούντι Γκομπέρ προέρχεται από εξαιρετική σεζόν.

Η άφιξη του ΛεΜπρόν θα μπορούσε να βοηθήσει τη Μινεσότα να ξεπεράσει επιτέλους το εμπόδιο των τελικών της Δυτικής Περιφέρειας, όπου αποκλείστηκε το 2024 και το 2025, αλλά και να μη μείνει πίσω σε σχέση με τους ανερχόμενους Σπερς, οι οποίοι την απέκλεισαν την περασμένη σεζόν στον δεύτερο γύρο των playoffs με 4-2.